Популярные актеры приедут в Екатеринбург ради «Ночи музыки»

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят Александр Устюгов и Сергей Холмогоров
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Актёр Александр Устюгов (архив). Магнитогорск , байкер, мотоцикл, актер, устюгов александр
Александр Устюгов будет выступать со своей группой Ekibastuz Фото:
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Ural Music Night

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне команда фестиваля «Ночь музыки» возведет в Екатеринбурге сцену, где будут звучать песни военных лет. Хедлайнерами площадки станут актеры Александр Устюгов («Ментовские войны», «Викинг», «Союз спасения») и Сергей Холмогоров («Бесы», «Триггер»), рассказали URA.RU в пресс-службе.

Александр Устюгов выступит со своим музыкальным коллективом Ekibastuz. Также на сцену выйдут актер Иван Соловьев, группа «Запрещенные барабанщики», Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск и Народный ансамбль танца «Сказ» им. Поличкина. Сцену можно будет найти у Окружного дома офицеров.

«Ночь музыки» пройдет 27 июня. Уже известны первые хедлайнеры: Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy’s Band и Ay Yola.

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне команда фестиваля «Ночь музыки» возведет в Екатеринбурге сцену, где будут звучать песни военных лет. Хедлайнерами площадки станут актеры Александр Устюгов («Ментовские войны», «Викинг», «Союз спасения») и Сергей Холмогоров («Бесы», «Триггер»), рассказали URA.RU в пресс-службе. Александр Устюгов выступит со своим музыкальным коллективом Ekibastuz. Также на сцену выйдут актер Иван Соловьев, группа «Запрещенные барабанщики», Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск и Народный ансамбль танца «Сказ» им. Поличкина. Сцену можно будет найти у Окружного дома офицеров. «Ночь музыки» пройдет 27 июня. Уже известны первые хедлайнеры: Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy’s Band и Ay Yola.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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