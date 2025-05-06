Популярные актеры приедут в Екатеринбург ради «Ночи музыки»

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят Александр Устюгов и Сергей Холмогоров

06 мая 2025 в 14:06 Размер текста - 17 +

Александр Устюгов будет выступать со своей группой Ekibastuz Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне команда фестиваля «Ночь музыки» возведет в Екатеринбурге сцену, где будут звучать песни военных лет. Хедлайнерами площадки станут актеры Александр Устюгов («Ментовские войны», «Викинг», «Союз спасения») и Сергей Холмогоров («Бесы», «Триггер»), рассказали URA.RU в пресс-службе. Александр Устюгов выступит со своим музыкальным коллективом Ekibastuz. Также на сцену выйдут актер Иван Соловьев, группа «Запрещенные барабанщики», Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск и Народный ансамбль танца «Сказ» им. Поличкина. Сцену можно будет найти у Окружного дома офицеров. «Ночь музыки» пройдет 27 июня. Уже известны первые хедлайнеры: Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy’s Band и Ay Yola. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне команда фестиваля «Ночь музыки» возведет в Екатеринбурге сцену, где будут звучать песни военных лет. Хедлайнерами площадки станут актеры Александр Устюгов («Ментовские войны», «Викинг», «Союз спасения») и Сергей Холмогоров («Бесы», «Триггер»), рассказали URA.RU в пресс-службе. Александр Устюгов выступит со своим музыкальным коллективом Ekibastuz. Также на сцену выйдут актер Иван Соловьев, группа «Запрещенные барабанщики», Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск и Народный ансамбль танца «Сказ» им. Поличкина. Сцену можно будет найти у Окружного дома офицеров. «Ночь музыки» пройдет 27 июня. Уже известны первые хедлайнеры: Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy’s Band и Ay Yola.