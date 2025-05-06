Популярные актеры приедут в Екатеринбург ради «Ночи музыки»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне команда фестиваля «Ночь музыки» возведет в Екатеринбурге сцену, где будут звучать песни военных лет. Хедлайнерами площадки станут актеры Александр Устюгов («Ментовские войны», «Викинг», «Союз спасения») и Сергей Холмогоров («Бесы», «Триггер»), рассказали URA.RU в пресс-службе.
Александр Устюгов выступит со своим музыкальным коллективом Ekibastuz. Также на сцену выйдут актер Иван Соловьев, группа «Запрещенные барабанщики», Ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск и Народный ансамбль танца «Сказ» им. Поличкина. Сцену можно будет найти у Окружного дома офицеров.
«Ночь музыки» пройдет 27 июня. Уже известны первые хедлайнеры: Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy’s Band и Ay Yola.
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