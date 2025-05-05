05 мая 2025

Неизвестные вспороли собаку в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры считают, что собаку чем-то пырнули
Волонтеры считают, что собаку чем-то пырнули Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше неизвестные жестоко расправились с собакой, вспоров ей живот. Об этом волонтерам рассказала местная жительница, которая подкармливала пса.

«Сегодня нам позвонила кормилица Черныша, бабушка 86 лет. Он приполз с вспоротым животом, из раны торчат кишки, срочно нужно вести Черныша в ветклинику, экстренно!», — говорится в посте группы «Зоо Уралмаш (Помощь животным)» во «ВКонтакте». Есть предположения, что собаку чем-то пырнули.

Искалеченного пса доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас он находится на передержке. Местные жители намерены обратиться в полицию.

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В Екатеринбурге на Уралмаше неизвестные жестоко расправились с собакой, вспоров ей живот. Об этом волонтерам рассказала местная жительница, которая подкармливала пса. «Сегодня нам позвонила кормилица Черныша, бабушка 86 лет. Он приполз с вспоротым животом, из раны торчат кишки, срочно нужно вести Черныша в ветклинику, экстренно!», — говорится в посте группы «Зоо Уралмаш (Помощь животным)» во «ВКонтакте». Есть предположения, что собаку чем-то пырнули. Искалеченного пса доставили в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас он находится на передержке. Местные жители намерены обратиться в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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