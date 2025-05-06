Стоимость картофеля в Свердловской области увеличилась на 212,6% за год, достигнув рекордных значений с апреля 2021 года. Данные опубликованы на сайте Росстата.
В апреле 2024-го килограмм картофеля в среднем продавали за 24,61 рубля. К апрелю 2025-го стоимость выросла до 76,94 рубля в среднем, таким образом, цены выросли в три раза.
Цены на картофель заметно колеблются с 2021 года, тогда в апреле она стоила 45,77 рубля в среднем, а к апрелю 2022-го достигли 56,68 рубля в среднем. В 2023 году стоимость вновь резко упала до 29,16 рубля в среднем (-48,5%) и держалась примерно на одном уровне до 2024-го.
В целом по России цены на картофель достигли исторического рекорда. По данным Росстата, с начала года оптовая цена выросла более чем на 85% — в 4,4 раза.
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