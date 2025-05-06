Картошка рекордно подорожала в Свердловской области. Инфографика

Цены на картофель в Свердловской области выросли на 212,6% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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К апрелю 2025-го картофель подорожал до 76 рублей за килограмм
К апрелю 2025-го картофель подорожал до 76 рублей за килограмм Фото:

Стоимость картофеля в Свердловской области увеличилась на 212,6% за год, достигнув рекордных значений с апреля 2021 года. Данные опубликованы на сайте Росстата.

В апреле 2024-го килограмм картофеля в среднем продавали за 24,61 рубля. К апрелю 2025-го стоимость выросла до 76,94 рубля в среднем, таким образом, цены выросли в три раза.

Цены на картофель заметно колеблются с 2021 года, тогда в апреле она стоила 45,77 рубля в среднем, а к апрелю 2022-го достигли 56,68 рубля в среднем. В 2023 году стоимость вновь резко упала до 29,16 рубля в среднем (-48,5%) и держалась примерно на одном уровне до 2024-го.

В целом по России цены на картофель достигли исторического рекорда. По данным Росстата, с начала года оптовая цена выросла более чем на 85% — в 4,4 раза. 

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Стоимость картофеля в Свердловской области увеличилась на 212,6% за год, достигнув рекордных значений с апреля 2021 года. Данные опубликованы на сайте Росстата. В апреле 2024-го килограмм картофеля в среднем продавали за 24,61 рубля. К апрелю 2025-го стоимость выросла до 76,94 рубля в среднем, таким образом, цены выросли в три раза. Цены на картофель заметно колеблются с 2021 года, тогда в апреле она стоила 45,77 рубля в среднем, а к апрелю 2022-го достигли 56,68 рубля в среднем. В 2023 году стоимость вновь резко упала до 29,16 рубля в среднем (-48,5%) и держалась примерно на одном уровне до 2024-го. В целом по России цены на картофель достигли исторического рекорда. По данным Росстата, с начала года оптовая цена выросла более чем на 85% — в 4,4 раза. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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