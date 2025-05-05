В элитном торговом центре Екатеринбурга откроют пункт выдачи заказов из ЦУМа

В торговом центре «Европа» появится пункт выдачи заказов (ПВЗ) из московского ЦУМа. Об этом URA.RU сообщил источник.
На данный момент в Екатеринбурге функционирует только один такой ПВЗ. Он расположен в «Ельцин Центре». Торговый центр «Европа» ориентирован на продажу товаров премиум-сегмента, там открыты бутики таких брендов, как New Balance, Hugo Boss, Mercury, Moiseikin, Falke и другие.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ТЦ «Европа», однако там перенаправили в пресс-службу ЦУМа. Ответ на запрос к моменту публикации не поступил.
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