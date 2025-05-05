05 мая 2025

В элитном торговом центре Екатеринбурга откроют пункт выдачи заказов из ЦУМа

В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется пункт выдачи заказов из ЦУМа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров из ЦУМа станет вторым в городе
Пункт выдачи товаров из ЦУМа станет вторым в городе Фото:

В торговом центре «Европа» появится пункт выдачи заказов (ПВЗ) из московского ЦУМа. Об этом URA.RU сообщил источник.

На данный момент в Екатеринбурге функционирует только один такой ПВЗ. Он расположен в «Ельцин Центре». Торговый центр «Европа» ориентирован на продажу товаров премиум-сегмента, там открыты бутики таких брендов, как New Balance, Hugo Boss, Mercury, Moiseikin, Falke и другие.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ТЦ «Европа», однако там перенаправили в пресс-службу ЦУМа. Ответ на запрос к моменту публикации не поступил.

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В торговом центре « Европа» появится пункт выдачи заказов (ПВЗ) из московского ЦУМа. Об этом URA.RU сообщил источник. На данный момент в Екатеринбурге функционирует только один такой ПВЗ. Он расположен в « Ельцин Центре» . Торговый центр « Европа» ориентирован на продажу товаров премиум-сегмента, там открыты бутики таких брендов, как New Balance, Hugo Boss, Mercury, Moiseikin, Falke и другие. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ТЦ « Европа» , однако там перенаправили в пресс-службу ЦУМа. Ответ на запрос к моменту публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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