05 мая 2025

Екатеринбуржцы раскупили билеты на встречу с блогером-миллионником. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Crazy Mega Hell выступит в концерт-холле «Свобода»
Crazy Mega Hell выступит в концерт-холле «Свобода» Фото:

В Екатеринбурге на личную встречу с блогером CMH (Crazy Mega Hell, настоящее имя — Руслан Тушенцов) распродали все билеты за 8000 рублей (ранее они стоили 13 тысяч), кроме одного. Звезда с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня.

CMH презентует новый альбом, а заодно планирует устроить Meet & Greet, вход на него стоит 8000 рублей. За эту сумму фанаты смогут сфотографироваться с блогером, получить автограф, афишу, побывать на саундчеке и оторваться на танцполе.

Руслан Тушенцов прославился благодаря переозвучке мультфильмов и созданию анимации. Позже стал заниматься музыкой и даже записал песню с Инстасамкой, но клип признали запрещенным из-за пропаганды воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сейчас в наличии есть лишь один билет на встречу
Сейчас в наличии есть лишь один билет на встречу
Фото:

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В Екатеринбурге на личную встречу с блогером CMH (Crazy Mega Hell, настоящее имя — Руслан Тушенцов) распродали все билеты за 8000 рублей (ранее они стоили 13 тысяч), кроме одного. Звезда с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня. CMH презентует новый альбом, а заодно планирует устроить Meet & Greet, вход на него стоит 8000 рублей. За эту сумму фанаты смогут сфотографироваться с блогером, получить автограф, афишу, побывать на саундчеке и оторваться на танцполе. Руслан Тушенцов прославился благодаря переозвучке мультфильмов и созданию анимации. Позже стал заниматься музыкой и даже записал песню с Инстасамкой, но клип признали запрещенным из-за пропаганды воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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