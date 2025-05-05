В Екатеринбурге на личную встречу с блогером CMH (Crazy Mega Hell, настоящее имя — Руслан Тушенцов) распродали все билеты за 8000 рублей (ранее они стоили 13 тысяч), кроме одного. Звезда с 3 млн подписчиков на YouTube прилетит 6 июня.
CMH презентует новый альбом, а заодно планирует устроить Meet & Greet, вход на него стоит 8000 рублей. За эту сумму фанаты смогут сфотографироваться с блогером, получить автограф, афишу, побывать на саундчеке и оторваться на танцполе.
Руслан Тушенцов прославился благодаря переозвучке мультфильмов и созданию анимации. Позже стал заниматься музыкой и даже записал песню с Инстасамкой, но клип признали запрещенным из-за пропаганды воровской философии, тюремных понятий и движения АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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