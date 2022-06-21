Оправдательный приговор челябинцу отменили из-за блога адвоката

Дело рассматривалось присяжными, которые читали этот блог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор мужчине, который обвинялся в убийстве знакомого. Оправдали его присяжные, но в апелляции прокурор доказал, что на них оказывалось давление со стороны защиты, в частности, адвокат вел блог в социальной сети, где рассказывал о незаконном уголовном преследовании доверителя, рассказала URA.RU начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры области Ольга Шумкина, говоря о сложностях при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных.

Уголовное дело рассматривалось в Красноармейском районном суде. По версии следствия, в результате ссоры с потерпевшим обвиняемый решил совершить его убийство, взял ружье и застрелил оппонента. Вину не признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей. В районных и городских судах это возможно с 2018 года. Особую сложность в таких судах представляют случаи, когда сторона защиты злоупотребляет полномочиями.

«Последствиями злоупотреблений стороной защиты в деле об убийстве стало вынесение оправдательного вердикта присяжных и приговора. Еще до начала суда в соцсети „ВКонтакте“ адвокатом подсудимого создан блог в его поддержку, в котором регулярно размещались публикации о невиновности подзащитного, в суде шла критика правоохранительных органов, на присяжных оказывалось воздействие для формирования их мнения. Апелляционная инстанция отменила решение суда, сославшись на то, что по закону запрещается исследовать сведения, способные вызвать предубеждение присяжных, задавать наводящие вопросы, при этом такое поведение должно пресекаться председательствующим профессиональным судьей», — рассказала Ольга Шумкина.

Сейчас уголовное дело находится на новом рассмотрении. Всего в 2021 году с участием присяжных заседателей судами Челябинской области рассмотрено 11 дел в отношении 19 лиц. В текущем году — в районных судах рассмотрено три уголовных дела, в областном суде — одно дело.

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