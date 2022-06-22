Госдума ужесточила наказание за пытки

22 июня 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Сотрудников ФСИН будут привлекать к ответственности за пытки в колониях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Государственная дума РФ приняла закон об ужесточении наказания за пытки. Теперь наказание будет распространяться и на сотрудников ФСИН. «Привлекать к ответственности за пытки смогут в том числе сотрудников ФСИН. Раньше наказание по УК РФ грозило только следователям и лицам, проводящим дознание. Также усиливается наказание за пытки, организованные представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. За эти преступления будет грозить срок лишения свободы до 15 лет», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон об ужесточении наказания за пытки должен быть принят несмотря на то, что представители МВД выступают против. Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с пытками в колониях РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Государственная дума РФ приняла закон об ужесточении наказания за пытки. Теперь наказание будет распространяться и на сотрудников ФСИН. «Привлекать к ответственности за пытки смогут в том числе сотрудников ФСИН. Раньше наказание по УК РФ грозило только следователям и лицам, проводящим дознание. Также усиливается наказание за пытки, организованные представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. За эти преступления будет грозить срок лишения свободы до 15 лет», — сообщается в telegram-канале Госдумы. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон об ужесточении наказания за пытки должен быть принят несмотря на то, что представители МВД выступают против. Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с пытками в колониях РФ.