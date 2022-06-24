Прокуратура Москвы подтвердила смерть людей в ДТП с Mercedes

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Водитель Mercedes не справился с управлением Фото:

Прокуратура Москвы подтвердила гибель двух человек в ДТП с Mercedes. Водитель авто не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. 6 человек были госпитализированы. Об этом прокуратура сообщила в своем telegram-канале.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в центре столицы. Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре в центре Москвы» — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что авто загорелось в результате аварии. По предварительной информации пострадало 8 человек, в том числе 2 человека погибло, 6 госпитализированы.

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Прокуратура Москвы подтвердила гибель двух человек в ДТП с Mercedes. Водитель авто не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. 6 человек были госпитализированы. Об этом прокуратура сообщила в своем telegram-канале. «Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в центре столицы. Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре в центре Москвы» — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что авто загорелось в результате аварии. По предварительной информации пострадало 8 человек, в том числе 2 человека погибло, 6 госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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