Прокуратура Москвы подтвердила смерть людей в ДТП с Mercedes

Водитель Mercedes не справился с управлением Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Прокуратура Москвы подтвердила гибель двух человек в ДТП с Mercedes. Водитель авто не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. 6 человек были госпитализированы. Об этом прокуратура сообщила в своем telegram-канале.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в центре столицы. Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре в центре Москвы» — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что авто загорелось в результате аварии. По предварительной информации пострадало 8 человек, в том числе 2 человека погибло, 6 госпитализированы.