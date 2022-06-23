23 июня 2022

Челябинка заказала установку газа и лишилась дома из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, огонь, огнеборец, газовый баллон
Газовый баллон воспламенился из-за неисправности Фото:

Жительница города Троицк Челябинской области обратилась к частному мастеру для установки газового оборудования и из-за допущенных им нарушений лишилась дома из-за пожара. Теперь мужчину будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В декабре 2021 года потерпевшая в устной форме заключила договор на установку бытового газового оборудования с обвиняемым, не являющимся индивидуальным предпринимателем либо представителем специализированной организации. Он наполнил на заправке газом баллон емкостью 50 литров с истекшим сроком эксплуатации и подключил его к кухонной плите заказчицы», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Впоследствии потерпевшая обнаружила неисправность вентиля баллона, о чем сообщила мастеру, а он демонтировал его и поставил около печки в нарушение техники безопасности. Через два дня баллон воспламенился и в доме случился пожар.

Вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд.

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Жительница города Троицк Челябинской области обратилась к частному мастеру для установки газового оборудования и из-за допущенных им нарушений лишилась дома из-за пожара. Теперь мужчину будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В декабре 2021 года потерпевшая в устной форме заключила договор на установку бытового газового оборудования с обвиняемым, не являющимся индивидуальным предпринимателем либо представителем специализированной организации. Он наполнил на заправке газом баллон емкостью 50 литров с истекшим сроком эксплуатации и подключил его к кухонной плите заказчицы», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Впоследствии потерпевшая обнаружила неисправность вентиля баллона, о чем сообщила мастеру, а он демонтировал его и поставил около печки в нарушение техники безопасности. Через два дня баллон воспламенился и в доме случился пожар. Вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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