Челябинка заказала установку газа и лишилась дома из-за пожара

Газовый баллон воспламенился из-за неисправности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница города Троицк Челябинской области обратилась к частному мастеру для установки газового оборудования и из-за допущенных им нарушений лишилась дома из-за пожара. Теперь мужчину будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В декабре 2021 года потерпевшая в устной форме заключила договор на установку бытового газового оборудования с обвиняемым, не являющимся индивидуальным предпринимателем либо представителем специализированной организации. Он наполнил на заправке газом баллон емкостью 50 литров с истекшим сроком эксплуатации и подключил его к кухонной плите заказчицы», — рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Впоследствии потерпевшая обнаружила неисправность вентиля баллона, о чем сообщила мастеру, а он демонтировал его и поставил около печки в нарушение техники безопасности. Через два дня баллон воспламенился и в доме случился пожар.

Вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд.