Клещ нашелся в центре города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермяков напугал большой клещ, которого они обнаружили, придя с прогулки. О такой неприятной находке они решили рассказать жителям своего района. Фотография появилась в сообществе «Подслушано Кировский район / Закамск — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такого клеща поймала наша собака в центре Перми! Просто ужас… Будьте осторожней!», — указал автор фотографии.

В Перми первый этап акарицидной обработки лесных массивов, полян и мест отдыха прошел в мае. Второй этап стартовал 15 июня. При этом, оценить эффективность обработки города можно будет только спустя 15 дней. В городском управлении по экологии и природопользованию отмечают, что с наступлением сезона активности клещей необходимо помнить о мерах безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае клещи стали агрессивнее. Пострадали уже тысячи человек.

Вот так выглядел сытый большой клещ «Подслушано Кировский район / Закамск — Пермь» / vk.com

Чтобы показать, каким размером был клещ, автор сфотографировал его на обычной столовой салфетке «Подслушано Кировский район / Закамск — Пермь» / vk.com