В центре Перми нашли гигантского клеща. Фото

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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Клещ нашелся в центре города Фото:

Пермяков напугал большой клещ, которого они обнаружили, придя с прогулки. О такой неприятной находке они решили рассказать жителям своего района. Фотография появилась в сообществе «Подслушано Кировский район / Закамск — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такого клеща поймала наша собака в центре Перми! Просто ужас… Будьте осторожней!», — указал автор фотографии.

В Перми первый этап акарицидной обработки лесных массивов, полян и мест отдыха прошел в мае. Второй этап стартовал 15 июня. При этом, оценить эффективность обработки города можно будет только спустя 15 дней. В городском управлении по экологии и природопользованию отмечают, что с наступлением сезона активности клещей необходимо помнить о мерах безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае клещи стали агрессивнее. Пострадали уже тысячи человек.

Вот так выглядел сытый большой клещ
Чтобы показать, каким размером был клещ, автор сфотографировал его на обычной столовой салфетке

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Пермяков напугал большой клещ, которого они обнаружили, придя с прогулки. О такой неприятной находке они решили рассказать жителям своего района. Фотография появилась в сообществе «Подслушано Кировский район / Закамск — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такого клеща поймала наша собака в центре Перми! Просто ужас… Будьте осторожней!», — указал автор фотографии. В Перми первый этап акарицидной обработки лесных массивов, полян и мест отдыха прошел в мае. Второй этап стартовал 15 июня. При этом, оценить эффективность обработки города можно будет только спустя 15 дней. В городском управлении по экологии и природопользованию отмечают, что с наступлением сезона активности клещей необходимо помнить о мерах безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае клещи стали агрессивнее. Пострадали уже тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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