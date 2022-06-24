24 июня 2022

В Свердловской области сбили ребенка на питбайке

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Несовершеннолетний за рулем питбайка попал в ДТП (Свердловская область) Фото:

В поселке Октябрьский (Свердловская область) водитель Lada Kalina сбил 13-летнего мальчика, который управлял спортивным питбайком. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Водитель автомобиля „Лада Калина“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу питбайку под управлением несовершеннолетнего водителя. В момент ДТП несовершеннолетний был один, на голове был защитный шлем», — рассказали сотрудники ведомства.

После ДТП мальчика с травмами доставили в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. Полицейские устанавливают владельца питбайка и каким образом он попал к ребенку, представители ведомства решают вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тагильчанин устроил ДТП, в момент аварии в салоне автомобиля находилась его семья. Также агентство рассказывало о смертельном ДТП на свердловской трассе, водитель влетел в припаркованный грузовик.

В ДТП пострадал 13-летний мальчик
Фото:

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В поселке Октябрьский (Свердловская область) водитель Lada Kalina сбил 13-летнего мальчика, который управлял спортивным питбайком. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Лада Калина“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу питбайку под управлением несовершеннолетнего водителя. В момент ДТП несовершеннолетний был один, на голове был защитный шлем», — рассказали сотрудники ведомства. После ДТП мальчика с травмами доставили в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. Полицейские устанавливают владельца питбайка и каким образом он попал к ребенку, представители ведомства решают вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тагильчанин устроил ДТП, в момент аварии в салоне автомобиля находилась его семья. Также агентство рассказывало о смертельном ДТП на свердловской трассе, водитель влетел в припаркованный грузовик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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