В Свердловской области сбили ребенка на питбайке

В поселке Октябрьский (Свердловская область) водитель Lada Kalina сбил 13-летнего мальчика, который управлял спортивным питбайком. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Водитель автомобиля „Лада Калина“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу питбайку под управлением несовершеннолетнего водителя. В момент ДТП несовершеннолетний был один, на голове был защитный шлем», — рассказали сотрудники ведомства.
После ДТП мальчика с травмами доставили в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. Полицейские устанавливают владельца питбайка и каким образом он попал к ребенку, представители ведомства решают вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тагильчанин устроил ДТП, в момент аварии в салоне автомобиля находилась его семья. Также агентство рассказывало о смертельном ДТП на свердловской трассе, водитель влетел в припаркованный грузовик.
В ДТП пострадал 13-летний мальчик
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В поселке Октябрьский (Свердловская область) водитель Lada Kalina сбил 13-летнего мальчика, который управлял спортивным питбайком. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Лада Калина“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу питбайку под управлением несовершеннолетнего водителя. В момент ДТП несовершеннолетний был один, на голове был защитный шлем», — рассказали сотрудники ведомства. После ДТП мальчика с травмами доставили в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбурге. Полицейские устанавливают владельца питбайка и каким образом он попал к ребенку, представители ведомства решают вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тагильчанин устроил ДТП, в момент аварии в салоне автомобиля находилась его семья. Также агентство рассказывало о смертельном ДТП на свердловской трассе, водитель влетел в припаркованный грузовик.