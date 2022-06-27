В Кремле оценили слова Пасечника об освобождении ЛНР к 1 сентября

27 июня 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что к 1 сентября необходимо создать все условия для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К 1 сентября в ЛНР должны быть обеспечены условия для того, чтобы дети могли пойти в школу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он отказался давать прогнозы по освобождению всей территории республики к этому времени. «Мы, естественно, считаем, что 1 сентября должны быть обеспечены все условия для детей, чтобы они могли начать занятия. По обсуждению территории — это прерогатива военных», — заявил Песков во время конференц-кола, передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявлял, что 1 сентября вся территория ЛНР будет освобождена. Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. В качестве ее основной цели Путин заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

К 1 сентября в ЛНР должны быть обеспечены условия для того, чтобы дети могли пойти в школу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он отказался давать прогнозы по освобождению всей территории республики к этому времени. «Мы, естественно, считаем, что 1 сентября должны быть обеспечены все условия для детей, чтобы они могли начать занятия. По обсуждению территории — это прерогатива военных», — заявил Песков во время конференц-кола, передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявлял, что 1 сентября вся территория ЛНР будет освобождена. Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. В качестве ее основной цели Путин заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР.