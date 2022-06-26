26 июня 2022

Челябинские военные разыскивают в лесу 83-летнюю грибницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, водитель, тайга, автомобиль урал
В воскресенье пожилая женщина не вернулась из леса домой (фото из архива) Фото:

В Карабаше (Челябинская область) пропала 83-летняя жительница, ушедшая в лес собирать грибы. Как сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе области (ПСС), в масштабных розысках пенсионерки принимают участие военные, кинологи и пожарные.

«В Карабаше развернуты масштабные поисковые работы. Сегодня на обследование лесного массива, прилегающего к городу, привлечены спасатели Кыштымского отряда ПСС области, сотрудники полиции, пожарной охраны, несколько кинологических расчетов, более 20-ти военнослужащих, добровольцы, родственники», — отметили в ПСС региона.

Со слов родственников, пропавшая 83-летняя пенсионерка прекрасно знает местность, не имеет проблем со здоровьем, может долго без устали ходить на большие расстояния и всегда берет с собой телефон. В воскресенье пожилая женщина не вернулась из леса домой и перестала отвечать на звонки.

Отправной точкой поиска пожилой женщины стал биллинг предоставленный сотовым оператором. Это координаты точки, с которой был совершен последний телефонный разговор пропавшей.

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В Карабаше (Челябинская область) пропала 83-летняя жительница, ушедшая в лес собирать грибы. Как сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе области (ПСС), в масштабных розысках пенсионерки принимают участие военные, кинологи и пожарные. «В Карабаше развернуты масштабные поисковые работы. Сегодня на обследование лесного массива, прилегающего к городу, привлечены спасатели Кыштымского отряда ПСС области, сотрудники полиции, пожарной охраны, несколько кинологических расчетов, более 20-ти военнослужащих, добровольцы, родственники», — отметили в ПСС региона. Со слов родственников, пропавшая 83-летняя пенсионерка прекрасно знает местность, не имеет проблем со здоровьем, может долго без устали ходить на большие расстояния и всегда берет с собой телефон. В воскресенье пожилая женщина не вернулась из леса домой и перестала отвечать на звонки. Отправной точкой поиска пожилой женщины стал биллинг предоставленный сотовым оператором. Это координаты точки, с которой был совершен последний телефонный разговор пропавшей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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