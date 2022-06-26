Челябинские военные разыскивают в лесу 83-летнюю грибницу

В воскресенье пожилая женщина не вернулась из леса домой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карабаше (Челябинская область) пропала 83-летняя жительница, ушедшая в лес собирать грибы. Как сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе области (ПСС), в масштабных розысках пенсионерки принимают участие военные, кинологи и пожарные.

«В Карабаше развернуты масштабные поисковые работы. Сегодня на обследование лесного массива, прилегающего к городу, привлечены спасатели Кыштымского отряда ПСС области, сотрудники полиции, пожарной охраны, несколько кинологических расчетов, более 20-ти военнослужащих, добровольцы, родственники», — отметили в ПСС региона.

Со слов родственников, пропавшая 83-летняя пенсионерка прекрасно знает местность, не имеет проблем со здоровьем, может долго без устали ходить на большие расстояния и всегда берет с собой телефон. В воскресенье пожилая женщина не вернулась из леса домой и перестала отвечать на звонки.

Отправной точкой поиска пожилой женщины стал биллинг предоставленный сотовым оператором. Это координаты точки, с которой был совершен последний телефонный разговор пропавшей.