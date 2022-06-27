Жители Челябинской области назвали главные минусы своей работы

Бесперспективность, отношения в коллективе и зарплата — главные факторы недовольства для работающих челябинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главными минусами своей текущей работы жители Челябинской области считают низкую зарплату и отсутствие перспектив. Таковы данные исследования экспертов HeadHanter, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Полностью устраивают условия работы лишь 8% опрошенных.

«Чаще всего жителям Челябинской области в своей работе не нравится оплата труда (59%) и отсутствие перспектив (39%). На третье место челябинцы поставили атмосферу на рабочем месте: отношениями в коллективе и со стороны начальства недовольны 34%», — пояснили URA.RU в пресс-службе hh.ru.

При этом, по мнению 49% респондентов, заработок слишком мал и его не хватает. Еще 39% южноуральцев пожаловались, что зарплату им давно не повышали, а 29% — что им не оплачивают переработки. Еще 17% недовольны «привязкой» основной части заработка к процентам, премии или бонусам. О задержках с выплатой денег заявили только 8%, столько же респондентов посетовали на привычку работодателей штрафовать сотрудников.

Больше других жалуются на маленькую зарплату охранники, на отсутствие ее индексации и неоплату переработок — представители сферы искусства (49% и 46%). Низким окладом и зависимостью вознаграждения от процентов — продавцы и занятые в сфере продаж.

Должностные обязанности не удовлетворяют 27% опрошенных, еще 23% заявили, что им не хватает корпоративного обучения. Реже всего опрошенным не нравятся условия труда и соцпакет: 19% и 16% соответственно. Кроме того, четверть опрошенных пожелала, чтобы работодатель оплачивал им занятия спортом и практически столько же — питание в обеденный перерыв.

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