Челябинец жестоко убил свою собаку из-за неприязни

Суд назначил мужчине условное наказание из-за новорожденного ребенка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) местный житель жестоко убил свою собаку на почве возникших неприязненных отношений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, отметив, что мужчина выкинул питомца с четвертого этажа.

«28 летний подсудимый в декабре 2021 года ночью на почве возникших неприязненных отношений выбросил собаку из окна своей квартиры с четвертого этажа. От полученных травм животное погибло», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд назначил виновному в п. «б» ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и наличие на иждивении новорожденного ребенка.