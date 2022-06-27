27 июня 2022

Челябинец жестоко убил свою собаку из-за неприязни

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Суд назначил мужчине условное наказание из-за новорожденного ребенка Фото:

В Троицке (Челябинская область) местный житель жестоко убил свою собаку на почве возникших неприязненных отношений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, отметив, что мужчина выкинул питомца с четвертого этажа.

«28 летний подсудимый в декабре 2021 года ночью на почве возникших неприязненных отношений выбросил собаку из окна своей квартиры с четвертого этажа. От полученных травм животное погибло», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд назначил виновному в п. «б» ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и наличие на иждивении новорожденного ребенка.

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В Троицке (Челябинская область) местный житель жестоко убил свою собаку на почве возникших неприязненных отношений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, отметив, что мужчина выкинул питомца с четвертого этажа. «28 летний подсудимый в декабре 2021 года ночью на почве возникших неприязненных отношений выбросил собаку из окна своей квартиры с четвертого этажа. От полученных травм животное погибло», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Суд назначил виновному в п. «б» ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и наличие на иждивении новорожденного ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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