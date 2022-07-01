Тюменский театр выиграл на скандальном фестивале Коляды

Тюменский «Ангажемент» выиграл на фестивале, президент которого жаловался на финансирование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский молодежный театр «Ангажемент» взял гран-при международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», который прошел в Екатеринбурге. Список победителей размещен на сайте «Коляда-Театр». Ранее президент фестиваля Николай Коляда пожаловался, что ему дали мало денег на финансирование мероприятия. После этого он пожелал отказавшимся спонсорам «гореть в аду».

«Гран-при фестиваля — молодежный театр „Ангажемент“ им. В.С. Загоруйко», — сообщается на официальном сайте «Коляда-Театр». Награда была получена за спектакль по пьесе Валерия Шергина и Рината Киякова «Вий. Легенда». Режиссером выступил сам Кияков. Всего в этом году на фестивале показали 27 представлений, после чего объявили 6 лауреатов в разных номинациях.

При этом на пресс-конференции в честь открытия фестиваля знаменитый драматург Николай Коляда пожаловался на недостаточное финансирования мероприятия. «Все, кто не дали [денег на фестиваль], будут в гробу, в аду гореть. Мы не потопляемые, как говорится в одной моей пьесе, будем жить и людям дарить радость», — сказал мужчина 20 июня. Он также с сарказмом упрекнул заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко в том, что в 2022 году министерство выделило ему настолько мало денег, что они уже кончились.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пройдет XV международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Это ежегодное мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге во второй половине июня.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам