Коляда пожелал «гореть в аду» спонсорам фестиваля «Коляда-Plays»

Коляда заявил, что несмотря на малое количество денег, фестиваль все же состоится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знаменитый уральский драматург Николай Коляда пожаловался, что в 2022 году ему дали мало денег на финансирование фестиваля «Коляда-Plays», и пожелал отказавшимся спонсорам «гореть в аду». Об этом руководитель «Коляды-Театра» рассказал на пресс-конференции в честь открытия фестиваля.

«Все, кто не дали [денег на фестиваль], будут в гробу, в аду гореть. Мы не потопляемые, как говорится в одной моей пьесе, будем жить и людям дарить радость», — отшутился драматург по поводу маленького финансирования. Также он с сарказмом упрекнул заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко, который также присутствовал на пресс-конференции, в том, что в 2022 году «Коляда-Plays» получил от министерства настолько мало денег, что они уже все закончились.

При этом Коляда подчеркнул, что несколько дней назад фестиваль все же получил дополнительное финансирование в размере 700 тысяч рублей. «Время сложное. Как говорят, всем в глаза песок насыпали, плачем все ночами. Но надо жить, как говорит дядя Ваня. Я очень радуюсь, что несмотря на маленькие деньги, фестиваль состоится», — подытожил Коляда.

С 20 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет юбилейный XV международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Постановки российских и казахстанских театров покажут на сцене «Коляда-Театра», Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, театра балета «Щелкунчик», учебного театра ЕГТИ и в «Колизее». Всего в программе фестиваля будет показано 27 спектаклей.

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