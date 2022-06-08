Драматург Коляда привезет в Екатеринбург 27 спектаклей

В Екатеринбурге с 20 по 30 июня пройдет XV международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Информация об этом появилась на сайте театра.
«Фестиваль пройдет с 20 по 30 июня на сцене „Коляда-Театра“, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра балета „Щелкунчик“, учебного театра ЕГТИ и Первого городского театра („Колизей“)», — говорится в сообщении театра. Всего в основной программе фестиваля будет показано 27 спектаклей российских и казахстанских театров.
Партнерами фестиваля в 2022 году выступают министерство культуры Свердловской области, «Галамарт», магазины подарков «Дизайн Gifts» и Krikcentre. «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз.
Театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге во второй половине июне. Ранее фестиваль финансировался счет президентского гранта.
В Екатеринбурге с 20 по 30 июня пройдет XV международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Информация об этом появилась на сайте театра. «Фестиваль пройдет с 20 по 30 июня на сцене „Коляда-Театра“, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра балета „Щелкунчик“, учебного театра ЕГТИ и Первого городского театра („Колизей“)», — говорится в сообщении театра. Всего в основной программе фестиваля будет показано 27 спектаклей российских и казахстанских театров. Партнерами фестиваля в 2022 году выступают министерство культуры Свердловской области, «Галамарт», магазины подарков «Дизайн Gifts» и Krikcentre. «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз. Театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге во второй половине июне. Ранее фестиваль финансировался счет президентского гранта.