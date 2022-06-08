08 июня 2022

Драматург Коляда привезет в Екатеринбург 27 спектаклей

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Открытие Коляда-plays. Екатеринбург, коляда николай, коляда театр, коляда plays
Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз Фото:

В Екатеринбурге с 20 по 30 июня пройдет XV международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Информация об этом появилась на сайте театра.

«Фестиваль пройдет с 20 по 30 июня на сцене „Коляда-Театра“, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра балета „Щелкунчик“, учебного театра ЕГТИ и Первого городского театра („Колизей“)», — говорится в сообщении театра. Всего в основной программе фестиваля будет показано 27 спектаклей российских и казахстанских театров.

Партнерами фестиваля в 2022 году выступают министерство культуры Свердловской области, «Галамарт», магазины подарков «Дизайн Gifts» и Krikcentre. «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз.

Театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге во второй половине июне. Ранее фестиваль финансировался счет президентского гранта.

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В Екатеринбурге с 20 по 30 июня пройдет XV международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Информация об этом появилась на сайте театра. «Фестиваль пройдет с 20 по 30 июня на сцене „Коляда-Театра“, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра балета „Щелкунчик“, учебного театра ЕГТИ и Первого городского театра („Колизей“)», — говорится в сообщении театра. Всего в основной программе фестиваля будет показано 27 спектаклей российских и казахстанских театров. Партнерами фестиваля в 2022 году выступают министерство культуры Свердловской области, «Галамарт», магазины подарков «Дизайн Gifts» и Krikcentre. «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз. Театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге во второй половине июне. Ранее фестиваль финансировался счет президентского гранта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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