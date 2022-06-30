Рейс Сочи-Нижневартовск экстренно прервали во время взлета

Рейс прервали во время взлета из-за технической неисправности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который не вылетел сегодня ночью из Сочи в Нижневартовск, развернули прямо на взлетной полосе. Пассажиров пришлось снять с борта, а вылет перенести. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Прекратил взлет в начале разбега на скорости 70 узлов по технической причине (сработал „Мастер коушен“). КВС запросил возврат на стоянку для проверки. На борту 97 пассажиров (29 детей), экипаж 3/5. Пассажиры высажены, багаж выдан. Рейс NWS447 Сочи — Нижневартовск», — говорится в сообщении.

Агентство направило запрос в компанию Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ не поступил.

Сейчас, согласно онлайн-табло, рейс Сочи-Нижневартовск авиакомпании уже в пути. Его прибытие ожидается в 15:35.

Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из Нижневартовска не смогли улететь в Сочи. Самолет из ХМАО задержали более чем на десять часов, поскольку борт из курортной столицы вовремя не вылетел.