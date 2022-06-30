30 июня 2022

Рейс Сочи-Нижневартовск экстренно прервали во время взлета

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, нордвин
Рейс прервали во время взлета из-за технической неисправности Фото:

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который не вылетел сегодня ночью из Сочи в Нижневартовск, развернули прямо на взлетной полосе. Пассажиров пришлось снять с борта, а вылет перенести. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Прекратил взлет в начале разбега на скорости 70 узлов по технической причине (сработал „Мастер коушен“). КВС запросил возврат на стоянку для проверки. На борту 97 пассажиров (29 детей), экипаж 3/5. Пассажиры высажены, багаж выдан. Рейс NWS447 Сочи — Нижневартовск», — говорится в сообщении.

Агентство направило запрос в компанию Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ не поступил.

Сейчас, согласно онлайн-табло, рейс Сочи-Нижневартовск авиакомпании уже в пути. Его прибытие ожидается в 15:35.

Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из Нижневартовска не смогли улететь в Сочи. Самолет из ХМАО задержали более чем на десять часов, поскольку борт из курортной столицы вовремя не вылетел.

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Рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который не вылетел сегодня ночью из Сочи в Нижневартовск, развернули прямо на взлетной полосе. Пассажиров пришлось снять с борта, а вылет перенести. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Прекратил взлет в начале разбега на скорости 70 узлов по технической причине (сработал „Мастер коушен“). КВС запросил возврат на стоянку для проверки. На борту 97 пассажиров (29 детей), экипаж 3/5. Пассажиры высажены, багаж выдан. Рейс NWS447 Сочи — Нижневартовск», — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в компанию Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ не поступил. Сейчас, согласно онлайн-табло, рейс Сочи-Нижневартовск авиакомпании уже в пути. Его прибытие ожидается в 15:35. Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из Нижневартовска не смогли улететь в Сочи. Самолет из ХМАО задержали более чем на десять часов, поскольку борт из курортной столицы вовремя не вылетел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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