Туристы из Нижневартовска не смогли улететь в Сочи

01 июля 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Рейс задержали более чем на десять часов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вылет самолета из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи задержали более чем на десять часов. Борт, которым туристов должны были отправить, не смог вовремя вылететь из курортной столицы по причине технической неисправности. Об этом URA.RU рассказал директор аэропорта Нижневартовска Олег Метелица. «Пока ориентировочная задержка с вылетом от нас до 16:35. Самолет должен был от нас вылететь [в Сочи] в 4:50, но он к нам [в Нижневартовск] не прилетел. Борт стоит в Сочи — к нам пришла информация о том, что задержка по технической причине. Это авиакомпания Nordwind», — рассказал корреспонденту URA.RU Метелица. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Нижневартовска, на момент написания материала рейс Сочи-Нижневартовск авиакомпании Nordwind Airlines уже вылетел. Его прибытие ожидается в 15:35. Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорт Тюмени экстренно вернулся самолет авиакомпании UTair, вылетевший в ХМАО. Причина была в проблеме с электричеством. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Вылет самолета из Нижневартовска (ХМАО) в Сочи задержали более чем на десять часов. Борт, которым туристов должны были отправить, не смог вовремя вылететь из курортной столицы по причине технической неисправности. Об этом URA.RU рассказал директор аэропорта Нижневартовска Олег Метелица. «Пока ориентировочная задержка с вылетом от нас до 16:35. Самолет должен был от нас вылететь [в Сочи] в 4:50, но он к нам [в Нижневартовск] не прилетел. Борт стоит в Сочи — к нам пришла информация о том, что задержка по технической причине. Это авиакомпания Nordwind», — рассказал корреспонденту URA.RU Метелица. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Нижневартовска, на момент написания материала рейс Сочи-Нижневартовск авиакомпании Nordwind Airlines уже вылетел. Его прибытие ожидается в 15:35. Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорт Тюмени экстренно вернулся самолет авиакомпании UTair, вылетевший в ХМАО. Причина была в проблеме с электричеством.