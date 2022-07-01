Подозреваемый в похищении дочери екатеринбуржец вышел из СИЗО. «Спасибо всем, кто помог»

02 июля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Лидер патриархального движения Андрей Брезгин должен был находиться в СИЗО до 23 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер патриархального движения Андрей Брезгин вышел из СИЗО, куда попал по подозрению в похищении и убийстве дочери. Там он должен был находиться до 23 августа. О своем освобождении он написал в группе движения «Мужской путь» в соцсети «ВКонтакте». «Вышел на свободу, и сегодня со мной мой сын, которого пыталась отобрать моя бывшая супруга, пока я был в тюрьме. Но теперь мы все вместе, победа восторжествовала. Флаг консерваторов-патриотов снова развевается в Екатеринбурге! Не пропустим ювенально-либеральную-ЛГБТшную нежить на уральскую землю. У любого ребенка должно быть два полноправных родителя, а не так, что один господин, а другой прислужник», — рассказал Брезгин в видео, которое опубликовал в соцсетях. Также он добавил, что будет бороться за права отцов и поблагодарил всех, кто помог ему выйти из СИЗО. URA.RU обратилось в СУ СКР по Свердловской области за пояснением, почему Брезгин вышел из СИЗО раньше срока. В ведомстве отказались комментировать ситуацию. Жителя Екатеринбурга Андрея Брезгина задержали 4 июня по подозрению в убийстве дочери и поместили в СИЗО. По решению Железнодорожного суда Екатеринбурга, мужчина должен был отдать ребенка бывшей супруге, но не сделал этого. Больше года он прятал девочку от матери и отказывался исполнять решение судебных приставов. 25 июня полицейские нашли семилетнюю дочь Брезгина живой и невредимой. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Лидер патриархального движения Андрей Брезгин вышел из СИЗО, куда попал по подозрению в похищении и убийстве дочери. Там он должен был находиться до 23 августа. О своем освобождении он написал в группе движения «Мужской путь» в соцсети «ВКонтакте». «Вышел на свободу, и сегодня со мной мой сын, которого пыталась отобрать моя бывшая супруга, пока я был в тюрьме. Но теперь мы все вместе, победа восторжествовала. Флаг консерваторов-патриотов снова развевается в Екатеринбурге! Не пропустим ювенально-либеральную-ЛГБТшную нежить на уральскую землю. У любого ребенка должно быть два полноправных родителя, а не так, что один господин, а другой прислужник», — рассказал Брезгин в видео, которое опубликовал в соцсетях. Также он добавил, что будет бороться за права отцов и поблагодарил всех, кто помог ему выйти из СИЗО. URA.RU обратилось в СУ СКР по Свердловской области за пояснением, почему Брезгин вышел из СИЗО раньше срока. В ведомстве отказались комментировать ситуацию. Жителя Екатеринбурга Андрея Брезгина задержали 4 июня по подозрению в убийстве дочери и поместили в СИЗО. По решению Железнодорожного суда Екатеринбурга, мужчина должен был отдать ребенка бывшей супруге, но не сделал этого. Больше года он прятал девочку от матери и отказывался исполнять решение судебных приставов. 25 июня полицейские нашли семилетнюю дочь Брезгина живой и невредимой.