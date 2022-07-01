01 июля 2022

Власти Челябинска обновят общественный транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской общественный транспорт. Мойка и санитарная обработка автобусов. Челябинск, автопарк, общественный транспорт, дезинфекция, санитарная обработка
В городском транспорте планируют наладить работу кондицонеров Фото:

В Челябинске планируют восстановить выпуск общественного транспорта особо большого класса (трамваи в сцепке и автобусы с «гармошкой») до уровня Екатеринбурга. Также планируется внедрение автобусов двухдверных низкопольных автобусов с кондиционером. Эту информацию подтвердил миндортранс Челябинской области.

«Следующие цели Челябинска по подвижному составу общественного транспорта: восстановить выпуск особо большого класса до уровня лидеров (Екатеринбург) с 9 до 50 единиц; начать внедрять автобусы „полноценного“ среднего класса (на двух низкопольных дверях, с кондиционерами, до 100 ед.)», — сообщил telegram-канал «Приоритет для ОТ в городах».

По данным telegram-канала, городские власти планируют обновить троллейбусный и трамвайный парк (168 единиц до 2023 года и более 100 единиц до 2024 года соответственно). Кроме того, будет увеличено количество трехдверных автобусов на 81 единицу и налажена работа кондиционеров в существующих 259 автобусах.

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В Челябинске планируют восстановить выпуск общественного транспорта особо большого класса (трамваи в сцепке и автобусы с «гармошкой») до уровня Екатеринбурга. Также планируется внедрение автобусов двухдверных низкопольных автобусов с кондиционером. Эту информацию подтвердил миндортранс Челябинской области. «Следующие цели Челябинска по подвижному составу общественного транспорта: восстановить выпуск особо большого класса до уровня лидеров (Екатеринбург) с 9 до 50 единиц; начать внедрять автобусы „полноценного“ среднего класса (на двух низкопольных дверях, с кондиционерами, до 100 ед.)», — сообщил telegram-канал «Приоритет для ОТ в городах». По данным telegram-канала, городские власти планируют обновить троллейбусный и трамвайный парк (168 единиц до 2023 года и более 100 единиц до 2024 года соответственно). Кроме того, будет увеличено количество трехдверных автобусов на 81 единицу и налажена работа кондиционеров в существующих 259 автобусах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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