Власти Челябинска обновят общественный транспорт

В городском транспорте планируют наладить работу кондицонеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске планируют восстановить выпуск общественного транспорта особо большого класса (трамваи в сцепке и автобусы с «гармошкой») до уровня Екатеринбурга. Также планируется внедрение автобусов двухдверных низкопольных автобусов с кондиционером. Эту информацию подтвердил миндортранс Челябинской области.

«Следующие цели Челябинска по подвижному составу общественного транспорта: восстановить выпуск особо большого класса до уровня лидеров (Екатеринбург) с 9 до 50 единиц; начать внедрять автобусы „полноценного“ среднего класса (на двух низкопольных дверях, с кондиционерами, до 100 ед.)», — сообщил telegram-канал «Приоритет для ОТ в городах».

По данным telegram-канала, городские власти планируют обновить троллейбусный и трамвайный парк (168 единиц до 2023 года и более 100 единиц до 2024 года соответственно). Кроме того, будет увеличено количество трехдверных автобусов на 81 единицу и налажена работа кондиционеров в существующих 259 автобусах.