Челябинцу разрешили разводить пауков, тараканов и сколопендр

Инсектарию в Челябинске выдана лицензия по содержанию и использованию животных Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предпринимателю из Челябинска, владельцу частного инсектария, выдана лицензия на содержание и размножение пауков, тараканов, сколопендр и богомолов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Частному инсектарию в Челябинске (предприниматель Камскова И.Б) выдана лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. В инсектарии созданы оптимальные условия для жизнедеятельности и размножения насекомых. Там содержатся несколько видов пауков, тараканов, бабочек, сколопендр, кузнечиков, богомолов и прочих», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее предприниматель обращался в Управление Россельхознадзора за получением консультативной помощи в подготовке выставки к лицензированию. Ему были даны рекомендации, которые он учел. Нарушения ветеринарного законодательства обнаружены не были.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день на территории Челябинской области лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных имеют пять заведений: МБУК «Зоопарк», ФКП «Российская государственная цирковая компания» (г. Магнитогорск), ИП Хакимов М.М. (страусозоопарк Чебаркульского района), аквариум в МАУ «Парк Металлург» им. Тищенко», ИП Бородин С. В. (аквариум). Использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии Россельхознадзора с 1 января 2022 года считается правонарушением и влечет наложение административного штрафа.

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