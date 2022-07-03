03 июля 2022
02 июля 2022

Жители Сургута просят мэра спасти их от потопа

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул Чкалова 3 Курган, подвал, потоп
На протяжении нескольких лет в доме топит подвал Фото:

В Сургуте (ХМАО) жители пожаловались мэру города Андрею Филатову на плохую работу управляющей компании, которая не может устранить постоянные подтопления подвала. На протяжении десяти лет дом постоянно топит. Жалобу сургутяне разместили в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «К-Информ».

«Подвал полностью затопило, все в воде. Дом весь в дырках. Даем заявку каждые десять дней о том, что забивается труба. Вычищают, а толку нет. Через 10 — 8 дней опять забивается. Администрация Сургута, мы на протяжении 5-10 лет боремся с этим и никак. Но надо решать вопрос», — сообщил автор поста.

В администрации Сургута просьбу жителей услышали и направили к ним сотрудников все той же управляющей компании. После вмешательства главы города Андрея Филатова, коммунальщики заменили трубу, которая постоянно забивалась, и откачали воду. «Подтопление связано с нарушением работы ливневой канализации. Специалистами УК проведен осмотр, проводятся мероприятия по устранению нарушения. Заменен участок трубопровода, проведена откачка воды из подвального помещения», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. В управляющей компании журналисту URA.RU не ответили на телефонный звонок. В адрес организации направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жители дачного кооператива Сургута 17 лет просят у властей дорогу. В поселке, где проживают около трехсот семей, постоянно топит дорогу. Жителям несколько раз обещали возвести новую магистраль, но пока только сделали отсыпку.

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В Сургуте (ХМАО) жители пожаловались мэру города Андрею Филатову на плохую работу управляющей компании, которая не может устранить постоянные подтопления подвала. На протяжении десяти лет дом постоянно топит. Жалобу сургутяне разместили в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «К-Информ». «Подвал полностью затопило, все в воде. Дом весь в дырках. Даем заявку каждые десять дней о том, что забивается труба. Вычищают, а толку нет. Через 10 — 8 дней опять забивается. Администрация Сургута, мы на протяжении 5-10 лет боремся с этим и никак. Но надо решать вопрос», — сообщил автор поста. В администрации Сургута просьбу жителей услышали и направили к ним сотрудников все той же управляющей компании. После вмешательства главы города Андрея Филатова, коммунальщики заменили трубу, которая постоянно забивалась, и откачали воду. «Подтопление связано с нарушением работы ливневой канализации. Специалистами УК проведен осмотр, проводятся мероприятия по устранению нарушения. Заменен участок трубопровода, проведена откачка воды из подвального помещения», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. В управляющей компании журналисту URA.RU не ответили на телефонный звонок. В адрес организации направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что жители дачного кооператива Сургута 17 лет просят у властей дорогу. В поселке, где проживают около трехсот семей, постоянно топит дорогу. Жителям несколько раз обещали возвести новую магистраль, но пока только сделали отсыпку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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