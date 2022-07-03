Жители Сургута просят мэра спасти их от потопа

На протяжении нескольких лет в доме топит подвал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) жители пожаловались мэру города Андрею Филатову на плохую работу управляющей компании, которая не может устранить постоянные подтопления подвала. На протяжении десяти лет дом постоянно топит. Жалобу сургутяне разместили в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «К-Информ».

«Подвал полностью затопило, все в воде. Дом весь в дырках. Даем заявку каждые десять дней о том, что забивается труба. Вычищают, а толку нет. Через 10 — 8 дней опять забивается. Администрация Сургута, мы на протяжении 5-10 лет боремся с этим и никак. Но надо решать вопрос», — сообщил автор поста.

В администрации Сургута просьбу жителей услышали и направили к ним сотрудников все той же управляющей компании. После вмешательства главы города Андрея Филатова, коммунальщики заменили трубу, которая постоянно забивалась, и откачали воду. «Подтопление связано с нарушением работы ливневой канализации. Специалистами УК проведен осмотр, проводятся мероприятия по устранению нарушения. Заменен участок трубопровода, проведена откачка воды из подвального помещения», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута. В управляющей компании журналисту URA.RU не ответили на телефонный звонок. В адрес организации направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жители дачного кооператива Сургута 17 лет просят у властей дорогу. В поселке, где проживают около трехсот семей, постоянно топит дорогу. Жителям несколько раз обещали возвести новую магистраль, но пока только сделали отсыпку.

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