Жители считают, что туалет необходим в каждом торговом комплексе Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Жители Челябинска жалуются на отсутствие общественного туалета в центре города в торговом комплексе «Алое Поле». По словам челябинки, сотрудники торгового комплекса предлагают посетителям «ходить в штаны».

«Приехали в торговый комплекс „Алое Поле“ и ребенок захотел в туалет. Сотрудники магазина говорят нам — туалета нет. Спустились на первый этаж, у охранника спрашиваем, что делать, он отвечает, что „в штаны“. Я была в шоке, подошли к продавцу разливного пива, взрослая женщина говорит туалета нет, а в туалет для сотрудников она нас не поведет», — написала Юлия Утемишева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Челябинка возмущена подобным отношением к посетителям и детям, и просит разобраться в этой ситуации. По ее мнению, в данном торговом комплексе необходим туалет для посетителей.

Большинство пользователей поддержали автора поста, отметив, что «Алое Поле», это не единственный торговый комплекс в городе, где отсутствуют места общего пользования. На звонок URA.RU в ТК «Алое Поле» никто не ответил.