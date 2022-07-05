В новых домах необходимо много чего исправлять Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе Челябинской области пожаловались на качество домов, которые для них построили на замену сгоревшим в пожаре, который произошел год назад. О всех минусах новых домов жители рассказали корреспонденту URA.RU, который побывал в поселках.

«В домах просто куча недоделок. Крыши протекают, ламинат весь вздутый, во многих местах уже видна плесень. В некоторых домах в ванной комнате очень холодно, что не очень хорошо для маленьких детей», — говорят жители.

При этом жители, несмотря на все минусы новых домов, благодарят главу региона Алексея Текслера, за оперативное решение их проблемы. Именно благодаря ему, считают местные, у них сегодня есть крыша над головой.

URA.RU направило запрос в минстрой региона по вопросу гарантии построенных домов в поселках. На момент публикации новости ответа не последовало.

Жители поселков Джабык и Запасного лишились своих домов из-за пожара, который бушевал на территории всего района в начале июля прошлого года. В Джабыке тогда сгорело 40 жилых домов и 23 дачи, а в Запасном огнем было уничтожено 15 домов. Губернатор поставил задачу, чтобы к 1 октября 2021 года все погорельцы получили новое жилье.

Кафельная плитка отходит от стены Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители жалуются, что в ванных комнатах очень холодно Фото: Илья Московец © URA.RU

Крыши на некоторых домах протекают Фото: Илья Московец © URA.RU