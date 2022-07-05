05 июля 2022

Жители сгоревших челябинских поселков жалуются на качество домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область
В новых домах необходимо много чего исправлять Фото:

Жители поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе Челябинской области пожаловались на качество домов, которые для них построили на замену сгоревшим в пожаре, который произошел год назад. О всех минусах новых домов жители рассказали корреспонденту URA.RU, который побывал в поселках.

«В домах просто куча недоделок. Крыши протекают, ламинат весь вздутый, во многих местах уже видна плесень. В некоторых домах в ванной комнате очень холодно, что не очень хорошо для маленьких детей», — говорят жители.

При этом жители, несмотря на все минусы новых домов, благодарят главу региона Алексея Текслера, за оперативное решение их проблемы. Именно благодаря ему, считают местные, у них сегодня есть крыша над головой.

URA.RU направило запрос в минстрой региона по вопросу гарантии построенных домов в поселках. На момент публикации новости ответа не последовало.

Жители поселков Джабык и Запасного лишились своих домов из-за пожара, который бушевал на территории всего района в начале июля прошлого года. В Джабыке тогда сгорело 40 жилых домов и 23 дачи, а в Запасном огнем было уничтожено 15 домов. Губернатор поставил задачу, чтобы к 1 октября 2021 года все погорельцы получили новое жилье.

Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область
Кафельная плитка отходит от стены
Фото:
Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область
Жители жалуются, что в ванных комнатах очень холодно
Фото:
Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область
Крыши на некоторых домах протекают
Фото:

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Жители поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе Челябинской области пожаловались на качество домов, которые для них построили на замену сгоревшим в пожаре, который произошел год назад. О всех минусах новых домов жители рассказали корреспонденту URA.RU, который побывал в поселках. «В домах просто куча недоделок. Крыши протекают, ламинат весь вздутый, во многих местах уже видна плесень. В некоторых домах в ванной комнате очень холодно, что не очень хорошо для маленьких детей», — говорят жители. При этом жители, несмотря на все минусы новых домов, благодарят главу региона Алексея Текслера, за оперативное решение их проблемы. Именно благодаря ему, считают местные, у них сегодня есть крыша над головой. URA.RU направило запрос в минстрой региона по вопросу гарантии построенных домов в поселках. На момент публикации новости ответа не последовало. Жители поселков Джабык и Запасного лишились своих домов из-за пожара, который бушевал на территории всего района в начале июля прошлого года. В Джабыке тогда сгорело 40 жилых домов и 23 дачи, а в Запасном огнем было уничтожено 15 домов. Губернатор поставил задачу, чтобы к 1 октября 2021 года все погорельцы получили новое жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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