Челябинцы стали чаще вступать в брак

Замуж чаще всего выходят в 20-29 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинской области в 2021 году на 18,3% чаще регистрировали свои романтические отношения, чем годом ранее. Женятся и выходят замуж в регионе в основном в возрасте от 20 до 29 лет, сообщает Челябинскстат.

«За последний год жители региона стали чаще регистрировать браки, чем годом ранее. В 2021 году в Челябинской области было заключено 21997 браков (на 18,3% больше, чем в 2020 году), расторгли брак 18369 супружеских пар (на 14,4% больше, чем в 2020 году). Коэффициент брачности за год увеличился с 5,4 брака на 1000 человек населения до 6,4, коэффициент разводимости — с 4,6 развода на 1000 человек населения до 5,4», — говорится в данных ведомства.

В 2021 году в регионе на 100 браков приходилось 84 развода (в 2020 году — 86 разводов). Впервые регистрировали отношения 66,2% мужчин и 63,5% женщин от общего числа вступивших в брак. Повторно женились 33,9% мужчин, из которых 32,2% были после развода, а 1,7% — вдовцы. Замуж второй раз в 2021 году вышли 36,5% женщин — 33,5% были ранее разведены, 3% овдовели.

За 2021 год в Челябинской области родилось 33,4 тыс. детей, из которых 76,9% появились на свет в зарегистрированном браке. Больше половины (57,1%) родилось у женщин в возрасте 25-34 лет.