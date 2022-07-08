Жители Магнитогорска рассказали о курьере в костюме спайдермена. Фото

09 июля 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Жители просят поднять курьеру зарплату Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Магнитогорска (Челябинская область) в соцсетях делятся впечатлениями от курьера, который доставляет продукты в костюме человека-паука. Некоторые пользователи предложили поднять ему ставку за положительные эмоции, которые он дарит горожанам. «Огромная благодарность курьеру за отличное настроение! Не все герои носят плащи. Очень вежливый человек, от которого веет позитивом», — написал один из пользователей в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Горожане рассказывают, что при встрече на улице спайдермен всегда здоровается с детьми, машет им рукой и охотно общается. Известно, что он работает в доставке «Самокат». Некоторые переживают, что в жару юноше трудно передвигаться на велосипеде в плотном костюме человека-паука, поэтому они просят работодателя поднять ему зарплату. Человек-паук всегда подыгрывает детям Паблик «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Жители Магнитогорска (Челябинская область) в соцсетях делятся впечатлениями от курьера, который доставляет продукты в костюме человека-паука. Некоторые пользователи предложили поднять ему ставку за положительные эмоции, которые он дарит горожанам. «Огромная благодарность курьеру за отличное настроение! Не все герои носят плащи. Очень вежливый человек, от которого веет позитивом», — написал один из пользователей в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Горожане рассказывают, что при встрече на улице спайдермен всегда здоровается с детьми, машет им рукой и охотно общается. Известно, что он работает в доставке «Самокат». Некоторые переживают, что в жару юноше трудно передвигаться на велосипеде в плотном костюме человека-паука, поэтому они просят работодателя поднять ему зарплату.