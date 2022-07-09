Магнитогорцы высказались против убийств баранов в центре города

Жители Магнитогорска попросили перенести убийство баранов подальше от центра города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска Челябинской области не хотят видеть религиозные ритуалы по разделке баранов в центре города во время национального праздника Курбан-байрам. Магнитогорцы 9 июля через соцсети пожаловались в мэрию на неприятные звуки и запахи.

«Почему нельзя решить вопрос кардинально, почему дети и жители города должны видеть, как режут баранов? Они истошно орут всю ночь и все утро. Их прям на улице разделывают, на асфальте кровь, которую пытаются замыть водой», — заявили в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что во время подобных праздников стоит невыносимый запах. Жители отметили, что уже не первый год жалуются на такие национальные праздники. Они предложили выделить для подобных мероприятий территорию на полях или площадь перед администрацией.

«Вы считаете, что это нормально? Выделите им территорию на полях и пусть там проводят свои ритуалы. Или, как вариант, на площади перед администрацией», — добавили в сообществе.

В комментариях жители предлагают ставить для подобных мероприятий шатры, которые скроют вид и запах животного. Другие комментаторы предлагают не обращать внимания на нюансы праздника, который проходил за забором местной мечети.

URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. К моменту публикации материала ответ на него не поступил.