Пушков не увидел у Запада трезвости в оценках ситуации на Украине

10 июля 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У лидеров Запада нет трезвости в оценках ситуации на Украине, а для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «политическая вечеринка и впрямь завершилась». Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Давая обещания Украине поддерживать ее „столько, сколько потребуется“, западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал российский сенатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что делает всего лишь предположения. Однако политик отметил, что в частности, для «[Премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — подытожил Пушков. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации. Украину встревожила отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Там считают, что он был хорошим другом для Украины в части поддержки Киева. Об этом заявила украинский дипломат Инна Совсун, ее слова цитирует Daily Mail. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

У лидеров Запада нет трезвости в оценках ситуации на Украине, а для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «политическая вечеринка и впрямь завершилась». Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Давая обещания Украине поддерживать ее „столько, сколько потребуется“, западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал российский сенатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что делает всего лишь предположения. Однако политик отметил, что в частности, для «[Премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — подытожил Пушков. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации. Украину встревожила отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Там считают, что он был хорошим другом для Украины в части поддержки Киева. Об этом заявила украинский дипломат Инна Совсун, ее слова цитирует Daily Mail.