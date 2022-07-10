В ЛДПР предложили поменять президента РФ на правителя

10 июля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

По словам ЛДПР, инициатива уже рассматривалась, но принята не была Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель», пока заимствованное слово окончательно не закрепилось у граждан России. Об этом рассказали в пресс-службе думской фракции ЛДПР. «Термин „президент“ впервые использовался лишь в конце 18 века в США, позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание „глава государства“ или „правитель“. И то, и другое понятнее русскому уху», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии. В ЛДПР считают, что «президент 1991 года и президент нынешний — это два разных по статусу лица». Ельцина в 1991 году избрали еще по Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году. В ЛДПР отметили, что данная инициатива уже рассматривалась при изменении Конституции, однако учтена не была. Недавно в ЛДПР предложили внести буквы V и Z в перечень символов, которые могут быть использованы в автомобильных номерах на территории России, сообщает News.ru В партии пояснили, что это послужит акцией в поддержку ВС РФ, а также позволит увеличить количество серий госномеров. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ЛДПР предложили заменить термин «президент» на «правитель», пока заимствованное слово окончательно не закрепилось у граждан России. Об этом рассказали в пресс-службе думской фракции ЛДПР. «Термин „президент“ впервые использовался лишь в конце 18 века в США, позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание „глава государства“ или „правитель“. И то, и другое понятнее русскому уху», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии. В ЛДПР считают, что «президент 1991 года и президент нынешний — это два разных по статусу лица». Ельцина в 1991 году избрали еще по Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году. В ЛДПР отметили, что данная инициатива уже рассматривалась при изменении Конституции, однако учтена не была. Недавно в ЛДПР предложили внести буквы V и Z в перечень символов, которые могут быть использованы в автомобильных номерах на территории России, сообщает News.ru В партии пояснили, что это послужит акцией в поддержку ВС РФ, а также позволит увеличить количество серий госномеров.