В Екатеринбурге временно закрыли крупнейший кинотеатр

ККТ «Космос» закрылся на период с 1 по 28 июля
ККТ «Космос» в Екатеринбурге закрылся на месяц. Снова показывать фильмы в кинотеатре начнут в конце июля, следует из информации на сайте ККТ.
«Кассовый зал ККТ „Космос“ не работает с 1 июля по 28 июля включительно», — говорится на официальном сайте кинотеатра. Также со здания «Космоса» сняли все афиши.
Из ближайших событий в ККТ — концерты певца Григория Лепса 20 и 22 сентября, шоу «Импровизация» 24 сентября и выступление певца Олега Погудина 4 октября.
Репертуар кинотеатров существенно сократился после ухода с рынка РФ западных кинокомпаний. Они приняли такое решение после начала спецоперации России на Украине.
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