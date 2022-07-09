09 июля 2022

В Екатеринбурге временно закрыли крупнейший кинотеатр

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ККТ «Космос» закрылся на период с 1 по 28 июля Фото:

ККТ «Космос» в Екатеринбурге закрылся на месяц. Снова показывать фильмы в кинотеатре начнут в конце июля, следует из информации на сайте ККТ.

«Кассовый зал ККТ „Космос“ не работает с 1 июля по 28 июля включительно», — говорится на официальном сайте кинотеатра. Также со здания «Космоса» сняли все афиши.

Из ближайших событий в ККТ — концерты певца Григория Лепса 20 и 22 сентября, шоу «Импровизация» 24 сентября и выступление певца Олега Погудина 4 октября.

Репертуар кинотеатров существенно сократился после ухода с рынка РФ западных кинокомпаний. Они приняли такое решение после начала спецоперации России на Украине.

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ККТ «Космос» в Екатеринбурге закрылся на месяц. Снова показывать фильмы в кинотеатре начнут в конце июля, следует из информации на сайте ККТ. «Кассовый зал ККТ „Космос“ не работает с 1 июля по 28 июля включительно», — говорится на официальном сайте кинотеатра. Также со здания «Космоса» сняли все афиши. Из ближайших событий в ККТ — концерты певца Григория Лепса 20 и 22 сентября, шоу «Импровизация» 24 сентября и выступление певца Олега Погудина 4 октября. Репертуар кинотеатров существенно сократился после ухода с рынка РФ западных кинокомпаний. Они приняли такое решение после начала спецоперации России на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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