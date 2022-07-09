Пермские ученые нашли новую технологию для ликвидации свалок

10 июля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

В пермском университете заявили о новой технологии для сжигания старых свалов Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) открыли новые свойства свалочного грунта, которые помогут быстрее ликвидировать старые мусорные свалки. Об этом рассказали в пресс-службе университета. «Использование топлива, полученного из свалочного грунта, позволит частично или полностью заменить традиционное топливо. Это также поможет в решении проблемы старых свалок», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя университета Светлану Полыгалову. Ученые исследовали пробы грунта на свалках и выявили теплоту их сгорания, приближенную к показателям бурого угля. По мнению пермяков, в грунте содержится до 46% калорийных компонентов (макулатура, пластик, текстиль, дерево), которые увеличивают его сгораемость. Данный грунт после просеивания можно попытаться использовать как топливо для ликвидации свалок. После быстрого уничтожения захоронения отходов территорию свалки можно восстанавливать и использовать для других целей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались на свалки на городских кладбищах. Также главную свалку Перми могут передать в частную собственность. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) открыли новые свойства свалочного грунта, которые помогут быстрее ликвидировать старые мусорные свалки. Об этом рассказали в пресс-службе университета. «Использование топлива, полученного из свалочного грунта, позволит частично или полностью заменить традиционное топливо. Это также поможет в решении проблемы старых свалок», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя университета Светлану Полыгалову. Ученые исследовали пробы грунта на свалках и выявили теплоту их сгорания, приближенную к показателям бурого угля. По мнению пермяков, в грунте содержится до 46% калорийных компонентов (макулатура, пластик, текстиль, дерево), которые увеличивают его сгораемость. Данный грунт после просеивания можно попытаться использовать как топливо для ликвидации свалок. После быстрого уничтожения захоронения отходов территорию свалки можно восстанавливать и использовать для других целей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались на свалки на городских кладбищах. Также главную свалку Перми могут передать в частную собственность.