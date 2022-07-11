Россиян освободят от налога при продаже жилья

В Государственной думе РФ предложили освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс разработали депутаты от ЛДПР.
«При этом должны выполняться следующие условия: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей», — приводят «Известия» фрагмент пояснительной записки. Норму планируют внести на отзыв в правительство в ближайшие дни.
Ранее предлагалось отменить налог при продаже жилья с одного миллиона рублей до трех миллионов рублей, если взамен россияне приобретут новое жилье. Также парламентарии выдвигали идею о предоставлении имущественного налогового вычета для самозанятых при покупке недвижимости.
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