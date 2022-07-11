11 июля 2022

Россиян освободят от налога при продаже жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, новострой, ипотека, долгострой, квартиры
В России предлагают отменить налог при продаже жилья Фото:

В Государственной думе РФ предложили освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс разработали депутаты от ЛДПР.

«При этом должны выполняться следующие условия: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей», — приводят «Известия» фрагмент пояснительной записки. Норму планируют внести на отзыв в правительство в ближайшие дни.

Ранее предлагалось отменить налог при продаже жилья с одного миллиона рублей до трех миллионов рублей, если взамен россияне приобретут новое жилье. Также парламентарии выдвигали идею о предоставлении имущественного налогового вычета для самозанятых при покупке недвижимости.

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В Государственной думе РФ предложили освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс разработали депутаты от ЛДПР. «При этом должны выполняться следующие условия: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей», — приводят «Известия» фрагмент пояснительной записки. Норму планируют внести на отзыв в правительство в ближайшие дни. Ранее предлагалось отменить налог при продаже жилья с одного миллиона рублей до трех миллионов рублей, если взамен россияне приобретут новое жилье. Также парламентарии выдвигали идею о предоставлении имущественного налогового вычета для самозанятых при покупке недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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