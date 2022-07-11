Челябинец рассказал, зачем расстрелял хоккеиста в кафе

Уголовное дело мужчины передали в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Брединский районный суд Челябинской области передано уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве хоккеиста местной команды «Колос» Николая Шарова. Обвиняемый признал вину полностью и рассказал, что совершил преступление, сильно обидевшись на оскорбительное высказывание в свой адрес. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

«По версии следствия, обвиняемый 2 мая 2022 года в ночное время, находясь в кафе „Перекресток“ поселка Бреды в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым, в ходе которого последний оскорбил обвиняемого. После чего обвиняемый съездил домой в поселок Мирный, вооружился охотничьим ружьем, вернулся в кафе, где произвел прицельный выстрел в грудную клетку потерпевшего, перезарядил ружье и выстрелил в голову. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Известно, что обвиняемый признал вину по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в полном объеме. По данным URA.RU, потерпевший назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации в грубой форме. Обвиняемый сильно расстроился и обиделся, утверждает, что в течение часа просил обидчика извиниться и даже плакал от обиды, а когда потерпевший извиниться наотрез отказался — съездил за ружьем и убил его. При этом он сразу после этого съездил домой за вещами и продуктами и сдался силовикам.

Погибший Николай Шаров был хоккеистом брединской команды «Колос». Его друзья объявили 2 мая днем памяти. Ему было 26 лет. В кафе он находился так же как и обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения.

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