Правый берег Магнитогорска затопило дождем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правый берег Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, затапливает ливнями. Местные жители выкладывают в социальных сетях последствия дождя и града.

«Не выходите на улицу! Огромный град, и сильный ливень льет, как из ведра. Шаровая молния может залететь к кому угодно, также и с молнией на улице», — написала Александра Д. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В комментариях другие пользователи показали бушующую стихию в разных районах города. Судя по комментариям, на левом берегу города погода была гораздо спокойнее. Несмотря на это, некоторые из юзеров позавидовали жителям правого берега, так как дождь должен увлажнить почву в их огородах.

Ранее синоптики предупреждали жителей области о надвигающемся циклоне. По мнению специалистов, в ближайшее время в регионе будут идти сильные дожди и град, однако дневная температура воздуха приблизится к 40 градусам тепла.