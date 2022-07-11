Аниматор из ХМАО обманывал пермских пенсионеров. Видео

12 июля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Молодой человек был курьером у мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские разыскивают пермяков, пострадавших от рук двух молодых людей, работающих на мошенников. Один из подозреваемых был аниматором. Подробности незаконной деятельности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Потерпевшим, как правило пенсионеркам, звонили неизвестные работодатели молодых людей и сообщали, что их внуки или внучки сбили на автомобиле человека. Для того чтобы избежать ответственности, требовалось передать деньги направленным к жертвам домой фигурантам. Суммы ущерба варьировались от 200 до 500 тысяч рублей», — сообщили в полиции. Подозреваемые приезжали к потерпевшим и забирали у них деньги, после чего переводили их на специальный счет в банке. Преступниками оказались два жителя Ханты-Мансийского автономного округа, которые решили обогатиться, занимаясь незаконной деятельностью. Один из задержанных имел стабильный заработок, трудясь аниматором. На сегодняшний день известно о трех эпизодах преступлений, но полицейские предполагают, что их может быть больше. Ранее URA.RU сообщало о мошенниках, обманувших мать погибшего на Украине солдата. Их задержали в Казани и этапировали в Пермь.

Полицейские разыскивают пермяков, пострадавших от рук двух молодых людей, работающих на мошенников. Один из подозреваемых был аниматором. Подробности незаконной деятельности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Потерпевшим, как правило пенсионеркам, звонили неизвестные работодатели молодых людей и сообщали, что их внуки или внучки сбили на автомобиле человека. Для того чтобы избежать ответственности, требовалось передать деньги направленным к жертвам домой фигурантам. Суммы ущерба варьировались от 200 до 500 тысяч рублей», — сообщили в полиции. Подозреваемые приезжали к потерпевшим и забирали у них деньги, после чего переводили их на специальный счет в банке. Преступниками оказались два жителя Ханты-Мансийского автономного округа, которые решили обогатиться, занимаясь незаконной деятельностью. Один из задержанных имел стабильный заработок, трудясь аниматором. На сегодняшний день известно о трех эпизодах преступлений, но полицейские предполагают, что их может быть больше. Ранее URA.RU сообщало о мошенниках, обманувших мать погибшего на Украине солдата. Их задержали в Казани и этапировали в Пермь.