В ближайшее время суд определится с мерой пресечения для задержанных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, похитивших все деньги со счетов матери погибшего военнослужащего из Пермского края. Злоумышленники арендовали квартиру в Казани. В ней они устроили штаб: списывали с банковских счетов своих жертв деньги, а затем обналичивали их и переводили на подконтрольные счета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Сотрудниками ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из Пермского края и Республики Татарстан задержаны четверо подозреваемых в хищении денежных средств у жительницы города Гремячинска. При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт», — пояснила Ирина Волк.

Возраст мошенников от 20 до 22 лет. В ближайшее время суд определится с мерой пресечения для задержанных. URA.RU рассказывало, что у матери погибшего в ходе спецоперации на Украине Артема Нечаева из Гремячинска неизвестные похитили все причитающиеся ей выплаты.

Злоумышленники представились сотрудниками Банка России и под предлогом утечки данных попросили женщину застраховать все выплаты. В течение нескольких дней пермячка под контролем мошенников обналичила и перевела на подконтрольные абонентские номера более 12 млн рублей. В эту суммы входили полагающиеся ей за гибель сына страховые выплаты, личные сбережения и кредитные средства.

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