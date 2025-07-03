В Британии заявили о готовности участвовать в возможном военном конфликте с Россией в рамках обязательств перед НАТО. Об этом пишет UK Defence Journal.
«Мы первыми скажем, что, конечно, будем готовы сражаться, но мы также скажем и признаем, что в нашей способности это делать есть риски», — сказала генерал-фельдмаршал Шарон Несмит, передает UK Defence Journal. По ее словам, Лондон рассматривает сценарии, при которых британские войска могут быть задействованы на восточном фланге альянса для защиты союзников.
Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул, что в настоящее время в Эстонии уже размещено около 1000 британских военнослужащих. Там проходят совместные учения и реализуется интегрированное планирование по сдерживанию и обороне в сотрудничестве с эстонскими силами. Министр отметил, что в случае угрозы ответ Великобритании будет коллективным, в составе 32 стран-членов НАТО.
Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не имела и не имеет намерений атаковать европейские государства, рассматривая их исключительно в качестве торговых партнеров. По его словам, распространяемые на Западе утверждения о якобы существующей угрозе со стороны России направлены на то, чтобы отвлечь внимание населения Европы от внутренних проблем, а также оправдать расходы НАТО на милитаризацию и оказание поддержки Украине.
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