В Пермь этапировали мошенников, обманувших мать погибшего солдата. Подозреваемых поместили в СИЗО

08 июля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Подозреваемых в мошенничестве этапировали из Казани в Пермь и поместили в СИЗО Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Мужчин, которых подозревают в похищении крупной суммы денег со счетов матери погибшего военнослужащего, этапировали из Казани в Пермь. По решению суда они до понедельника отправлены в СИЗО. «Свердловский районный суд Перми сегодня, 8 июля, признал обоснованным и законным задержание подозреваемых в хищении денег у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой. Срок задержания продлен на 72 часа», — сообщает издание Properm.ru. Возраст подозреваемых в мошенничестве от 20 до 22 лет. По версии следствия, в арендованной в Казани квартире они устроили штаб. В нем они списывали с банковских счетов своих жертв деньги, а затем обналичивали их и переводили на подконтрольные счета. Жертвой мошенников стала мать погибшего в ходе спецоперации на Украине Артема Нечаева из Гремячинска. Представляясь сотрудниками банка России, мужчины выманили со счетов женщины более 12 миллионов рублей. В итоге подозреваемых задержали в Татарстане сотрудники ГУУР МВД России. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Мужчин, которых подозревают в похищении крупной суммы денег со счетов матери погибшего военнослужащего, этапировали из Казани в Пермь. По решению суда они до понедельника отправлены в СИЗО. «Свердловский районный суд Перми сегодня, 8 июля, признал обоснованным и законным задержание подозреваемых в хищении денег у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой. Срок задержания продлен на 72 часа», — сообщает издание Properm.ru. Возраст подозреваемых в мошенничестве от 20 до 22 лет. По версии следствия, в арендованной в Казани квартире они устроили штаб. В нем они списывали с банковских счетов своих жертв деньги, а затем обналичивали их и переводили на подконтрольные счета. Жертвой мошенников стала мать погибшего в ходе спецоперации на Украине Артема Нечаева из Гремячинска. Представляясь сотрудниками банка России, мужчины выманили со счетов женщины более 12 миллионов рублей. В итоге подозреваемых задержали в Татарстане сотрудники ГУУР МВД России.