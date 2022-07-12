В Челябинске в ночь на 13 июля загорелся один из корпусов администрации Успенского кладбища. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя угрожало перейти на храм Пресвятой Богородицы.
«Здание горело открытым пламенем. Существовала реальная угроза перехода огня на расположенный в непосредственной близости храм Пресвятой Богородицы. Основные усилия направили на тушение пожара и спасение материальных ценностей: сотрудниками МЧС было эвакуировано 98 икон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что специалисты оперативно оценили обстановку и создали два боевых участка и пять звеньев газодымозащитной службы. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Гибели и травматизма не допущено.
В данный момент выясняются причины пожара. Оперативникам помогают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
В Челябинске в ночь на 13 июля загорелся один из корпусов администрации Успенского кладбища. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя угрожало перейти на храм Пресвятой Богородицы. «Здание горело открытым пламенем. Существовала реальная угроза перехода огня на расположенный в непосредственной близости храм Пресвятой Богородицы. Основные усилия направили на тушение пожара и спасение материальных ценностей: сотрудниками МЧС было эвакуировано 98 икон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что специалисты оперативно оценили обстановку и создали два боевых участка и пять звеньев газодымозащитной службы. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Гибели и травматизма не допущено. В данный момент выясняются причины пожара. Оперативникам помогают специалисты испытательной пожарной лаборатории.