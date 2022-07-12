12 июля 2022

В Челябинске произошел пожар на кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец, ь, пламя
В Челябинске загорелся административно-бытовой корпус администрации Успенского кладбища Фото:

В Челябинске в ночь на 13 июля загорелся один из корпусов администрации Успенского кладбища. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя угрожало перейти на храм Пресвятой Богородицы.

«Здание горело открытым пламенем. Существовала реальная угроза перехода огня на расположенный в непосредственной близости храм Пресвятой Богородицы. Основные усилия направили на тушение пожара и спасение материальных ценностей: сотрудниками МЧС было эвакуировано 98 икон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что специалисты оперативно оценили обстановку и создали два боевых участка и пять звеньев газодымозащитной службы. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Гибели и травматизма не допущено.

В данный момент выясняются причины пожара. Оперативникам помогают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Фото:
Фото:

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В Челябинске в ночь на 13 июля загорелся один из корпусов администрации Успенского кладбища. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя угрожало перейти на храм Пресвятой Богородицы. «Здание горело открытым пламенем. Существовала реальная угроза перехода огня на расположенный в непосредственной близости храм Пресвятой Богородицы. Основные усилия направили на тушение пожара и спасение материальных ценностей: сотрудниками МЧС было эвакуировано 98 икон», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что специалисты оперативно оценили обстановку и создали два боевых участка и пять звеньев газодымозащитной службы. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Гибели и травматизма не допущено. В данный момент выясняются причины пожара. Оперативникам помогают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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