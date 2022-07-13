В Кремле дали сигнал партнерам России перед встречей с Байденом

13 июля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Россия ждет, что ОАЭ будет соблюдать договоренности ОПЭК+, несмотря на предложения Джо Байдена, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль надеется, что отношения России с другими мировыми столицами не повлияют на сотрудничество в энергетической сфере с такими партнерами как Саудовская Аравия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем визите президента США Джо Байдена в ОАЭ. «Мы находимся в рамках договоренности ОПЭК+ и высоко ценим работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, с ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия. Мы ценим наше взаимодействие и надеемся, что выстраивание отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Кремль надеется, что отношения России с другими мировыми столицами не повлияют на сотрудничество в энергетической сфере с такими партнерами как Саудовская Аравия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем визите президента США Джо Байдена в ОАЭ. «Мы находимся в рамках договоренности ОПЭК+ и высоко ценим работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, с ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия. Мы ценим наше взаимодействие и надеемся, что выстраивание отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — сказал Песков в ходе конференц-колла.