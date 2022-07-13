В Кремле дали сигнал партнерам России перед встречей с Байденом

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Россия ждет, что ОАЭ будет соблюдать договоренности ОПЭК+, несмотря на предложения Джо Байдена, заявил Песков Фото:

Кремль надеется, что отношения России с другими мировыми столицами не повлияют на сотрудничество в энергетической сфере с такими партнерами как Саудовская Аравия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем визите президента США Джо Байдена в ОАЭ.

«Мы находимся в рамках договоренности ОПЭК+ и высоко ценим работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, с ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия. Мы ценим наше взаимодействие и надеемся, что выстраивание отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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Кремль надеется, что отношения России с другими мировыми столицами не повлияют на сотрудничество в энергетической сфере с такими партнерами как Саудовская Аравия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предстоящем визите президента США Джо Байдена в ОАЭ. «Мы находимся в рамках договоренности ОПЭК+ и высоко ценим работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, с ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия. Мы ценим наше взаимодействие и надеемся, что выстраивание отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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