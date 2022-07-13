Отказ от бумаги при заключении ипотеки снизит процентную ставку

13 июля 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

В ипотечных сделках планирует перейти на электронный документооборот, отказываясь от бумаги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отказ от работы с бумагами в ипотечных сделках в России, снизит ставку по ипотеке на один процентный пункт. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. «Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость… То есть, если мы полностью уберем бумагу, то мы где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт», — рассказал Моисеев. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Совета Федерации. Он отдельно уточнил, что это касается только рыночных кредитов. Льготные программы остаются без изменений. Ранее в Сбербанке объяснили резкое повышение первого взноса по ипотеке. Банк имеет право поменять сумму первоначального взноса по ипотеке в том случае, если может одобрить клиенту кредит на сумму, меньше изначальной. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали в Сбербанке. Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на необоснованное повышение первого взноса по уже одобренным заявкам. У многих первый взнос вырос с 15 до 35%.

Отказ от работы с бумагами в ипотечных сделках в России, снизит ставку по ипотеке на один процентный пункт. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. «Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость… То есть, если мы полностью уберем бумагу, то мы где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт», — рассказал Моисеев. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Совета Федерации. Он отдельно уточнил, что это касается только рыночных кредитов. Льготные программы остаются без изменений. Ранее в Сбербанке объяснили резкое повышение первого взноса по ипотеке. Банк имеет право поменять сумму первоначального взноса по ипотеке в том случае, если может одобрить клиенту кредит на сумму, меньше изначальной. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали в Сбербанке. Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на необоснованное повышение первого взноса по уже одобренным заявкам. У многих первый взнос вырос с 15 до 35%.