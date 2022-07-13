Отказ от бумаги при заключении ипотеки снизит процентную ставку

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В ипотечных сделках планирует перейти на электронный документооборот, отказываясь от бумаги Фото:

Отказ от работы с бумагами в ипотечных сделках в России, снизит ставку по ипотеке на один процентный пункт. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

«Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость… То есть, если мы полностью уберем бумагу, то мы где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт», — рассказал Моисеев. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Совета Федерации. Он отдельно уточнил, что это касается только рыночных кредитов. Льготные программы остаются без изменений.

Ранее в Сбербанке объяснили резкое повышение первого взноса по ипотеке. Банк имеет право поменять сумму первоначального взноса по ипотеке в том случае, если может одобрить клиенту кредит на сумму, меньше изначальной. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали в Сбербанке. Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на необоснованное повышение первого взноса по уже одобренным заявкам. У многих первый взнос вырос с 15 до 35%.

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Отказ от работы с бумагами в ипотечных сделках в России, снизит ставку по ипотеке на один процентный пункт. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев во время Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. «Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость… То есть, если мы полностью уберем бумагу, то мы где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на 1 процентный пункт», — рассказал Моисеев. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Совета Федерации. Он отдельно уточнил, что это касается только рыночных кредитов. Льготные программы остаются без изменений. Ранее в Сбербанке объяснили резкое повышение первого взноса по ипотеке. Банк имеет право поменять сумму первоначального взноса по ипотеке в том случае, если может одобрить клиенту кредит на сумму, меньше изначальной. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали в Сбербанке. Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на необоснованное повышение первого взноса по уже одобренным заявкам. У многих первый взнос вырос с 15 до 35%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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