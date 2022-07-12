В Сбербанке объяснили резкое повышение первого взноса по ипотеке

Банк имеет право менять сумму первого взноса, подчеркнули в Сбербанке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банк имеет право поменять сумму первоначального взноса по ипотеке в том случае, если может одобрить клиенту кредит на сумму, меньше изначальной. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали в Сбербанке.

«Сумма первоначального взноса на ипотеку меняется в том случае, если банк может одобрить клиенту кредит на сумму, которая меньше, чем была запрошена изначально. Минимальный процент первоначального взноса составляет 15% от суммы сделки, все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке», — сообщили в Сбербанке.

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на необоснованное повышение первого взноса по уже одобренным заявкам. У многих первый взнос вырос с 15 до 35%.