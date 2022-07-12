В Сбербанке объяснили резкое повышение первого взноса по ипотеке

Банк имеет право поменять сумму первоначального взноса по ипотеке в том случае, если может одобрить клиенту кредит на сумму, меньше изначальной. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали в Сбербанке.
«Сумма первоначального взноса на ипотеку меняется в том случае, если банк может одобрить клиенту кредит на сумму, которая меньше, чем была запрошена изначально. Минимальный процент первоначального взноса составляет 15% от суммы сделки, все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке», — сообщили в Сбербанке.
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на необоснованное повышение первого взноса по уже одобренным заявкам. У многих первый взнос вырос с 15 до 35%.
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Банк имеет право поменять сумму первоначального взноса по ипотеке в том случае, если может одобрить клиенту кредит на сумму, меньше изначальной. Об этом telegram-каналу URA.RU рассказали в Сбербанке. «Сумма первоначального взноса на ипотеку меняется в том случае, если банк может одобрить клиенту кредит на сумму, которая меньше, чем была запрошена изначально. Минимальный процент первоначального взноса составляет 15% от суммы сделки, все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке», — сообщили в Сбербанке. Ранее клиенты Сбербанка пожаловались на необоснованное повышение первого взноса по уже одобренным заявкам. У многих первый взнос вырос с 15 до 35%.