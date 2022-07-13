В Екатеринбурге заметили автомобиль со встроенным бассейном. Видео

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Молодые люди были оштрафованы на 10 тысяч Фото:

В Екатеринбурге заметили желтый автомобиль, багажник которого молодые люди используют в качестве бассейна. Об этом сообщил очевидец, снявший странную компанию на видео.

«Самые отважные сделали из своего кабриолета ванну на колесах. Под музыку и с коктейлем в руках ребята проехали по центральным улицам города», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Четвертый канал».

Там подчеркнули, что правоохранители усмотрели в действиях молодых людей нарушения и выписали штрафы. По данным канала, героям ролика пришлось заплатить 10 тысяч рублей.

URA.RU обратилось к представителю ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию о привлечении молодых людей к административной ответственности.

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В Екатеринбурге заметили желтый автомобиль, багажник которого молодые люди используют в качестве бассейна. Об этом сообщил очевидец, снявший странную компанию на видео. «Самые отважные сделали из своего кабриолета ванну на колесах. Под музыку и с коктейлем в руках ребята проехали по центральным улицам города», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Четвертый канал». Там подчеркнули, что правоохранители усмотрели в действиях молодых людей нарушения и выписали штрафы. По данным канала, героям ролика пришлось заплатить 10 тысяч рублей. URA.RU обратилось к представителю ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию о привлечении молодых людей к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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