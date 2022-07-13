В Екатеринбурге заметили желтый автомобиль, багажник которого молодые люди используют в качестве бассейна. Об этом сообщил очевидец, снявший странную компанию на видео.
«Самые отважные сделали из своего кабриолета ванну на колесах. Под музыку и с коктейлем в руках ребята проехали по центральным улицам города», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Четвертый канал».
Там подчеркнули, что правоохранители усмотрели в действиях молодых людей нарушения и выписали штрафы. По данным канала, героям ролика пришлось заплатить 10 тысяч рублей.
URA.RU обратилось к представителю ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию о привлечении молодых людей к административной ответственности.
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