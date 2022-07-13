В Краснотурьинске 13-го июля прошел сильный шторм Фото: Илья Московец © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) 13-го июля прошел сильнейший шторм. Жители в соцсетях пожаловались, что из-за непогоды они остались без электричества. А из-за сильного ветра машины валились на землю.

«Это точно гроза! Уже даже дождь капает. Ливень был с градом!», — рассказал очевидец. Мощный шторм продолжался на протяжении 20 минут.

Кого-то непогода застала после отработанного дня. «Пока был на работе, то весь день солнце светило, было душно. Только пошел домой, так сразу погода испортилась», — рассказал очевидец.

Но самое жуткое, что могло случиться — это взрывы из-за попаданий молний. Так во время грозы житель Краснотурьинска запечатлел на видео момент взрыва на линии электропередач, после которого вырубило свет. «Момент взрыва на линии электропередач в одном из дворов на набережной (улица Серова, 18). После этого несколько домов остались без электричества», — рассказал очевидец. Люди пытались дозвониться до аварийных служб, но все линии заняты.

От последствий непогоды пострадали и автолюбители. На машины упали деревья. «После грозы в Краснотурьинске по улице Октябрьской, 32 с корнями вырвало дерево и сломало антенну. Дерево упало на машину. К счастью, никто не пострадал», — делится Анастасия.

Последствия непогоды сказались и на дорогах — их затопило. «А вот так сегодня «Яндекс.Такси» превратилось в «Яндекс.Лодку», — пишет сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU писало, что начало июля в Свердловской области будет теплым, но с грозами. А метеоролог Шувалов заявил, что «грозы с сильным шквалистым ветром до 25 м/с ждут регионы Среднего, Южного Урала и юг Тюменской области с 14 по 16 июля».