Сильный ветер и осадки, выпавшие в Пермском крае, нанесли ущерб собственности жителей региона. В соцсетях пользователи поделились фотографиями.
«Покалеченная Чернушка после вчерашнего града и шквалистого ветра», — написано на странице научно-популярного сообщества «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». В посте собрана подборка фотодоказательств от подписчиков.
Жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы. Судя по фотографиям, ветер не пожалел и молодые деревья.
О том, что в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждали прикамцев о резком ухудшении погодных условий, URA.RU сообщало ранее. Пермякам советовали позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. Также в беседе с журналистами агентства метеоролог Шувалов заявлял о приходе ураганов в регионы России.
Размер градин впечатляет
Фото: VK «Метеоролог и я»
Поврежденное имущество придется восстанавливать
Фото: VK «Метеоролог и я»
Урожай на грядках сильно пострадал
Фото: VK «Метеоролог и я»
Тонкие стволы деревьев были переломлены ветром
Фото: VK «Метеоролог и я»
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Сильный ветер и осадки, выпавшие в Пермском крае, нанесли ущерб собственности жителей региона. В соцсетях пользователи поделились фотографиями. «Покалеченная Чернушка после вчерашнего града и шквалистого ветра», — написано на странице научно-популярного сообщества «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». В посте собрана подборка фотодоказательств от подписчиков. Жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы. Судя по фотографиям, ветер не пожалел и молодые деревья. О том, что в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждали прикамцев о резком ухудшении погодных условий, URA.RU сообщало ранее. Пермякам советовали позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. Также в беседе с журналистами агентства метеоролог Шувалов заявлял о приходе ураганов в регионы России.