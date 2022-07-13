Шквалистый ветер и град уничтожили урожай и теплицы в Перми. Фото

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Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, ливень, дождь
Ранее сотрудники МЧС предупреждали о непогоде Фото:

Сильный ветер и осадки, выпавшие в Пермском крае, нанесли ущерб собственности жителей региона. В соцсетях пользователи поделились фотографиями.

«Покалеченная Чернушка после вчерашнего града и шквалистого ветра», — написано на странице научно-популярного сообщества «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». В посте собрана подборка фотодоказательств от подписчиков.

Жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы. Судя по фотографиям, ветер не пожалел и молодые деревья.

О том, что в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждали прикамцев о резком ухудшении погодных условий, URA.RU сообщало ранее. Пермякам советовали позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. Также в беседе с журналистами агентства метеоролог Шувалов заявлял о приходе ураганов в регионы России.

Размер градин впечатляет
Фото:
Поврежденное имущество придется восстанавливать
Фото:
Урожай на грядках сильно пострадал
Фото:
Тонкие стволы деревьев были переломлены ветром
Фото:

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Сильный ветер и осадки, выпавшие в Пермском крае, нанесли ущерб собственности жителей региона. В соцсетях пользователи поделились фотографиями. «Покалеченная Чернушка после вчерашнего града и шквалистого ветра», — написано на странице научно-популярного сообщества «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». В посте собрана подборка фотодоказательств от подписчиков. Жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы. Судя по фотографиям, ветер не пожалел и молодые деревья. О том, что в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждали прикамцев о резком ухудшении погодных условий, URA.RU сообщало ранее. Пермякам советовали позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. Также в беседе с журналистами агентства метеоролог Шувалов заявлял о приходе ураганов в регионы России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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