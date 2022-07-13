Ранее сотрудники МЧС предупреждали о непогоде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сильный ветер и осадки, выпавшие в Пермском крае, нанесли ущерб собственности жителей региона. В соцсетях пользователи поделились фотографиями.

«Покалеченная Чернушка после вчерашнего града и шквалистого ветра», — написано на странице научно-популярного сообщества «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». В посте собрана подборка фотодоказательств от подписчиков.

Жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы. Судя по фотографиям, ветер не пожалел и молодые деревья.

О том, что в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждали прикамцев о резком ухудшении погодных условий, URA.RU сообщало ранее. Пермякам советовали позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. Также в беседе с журналистами агентства метеоролог Шувалов заявлял о приходе ураганов в регионы России.

Размер градин впечатляет Фото: VK «Метеоролог и я»

Поврежденное имущество придется восстанавливать Фото: VK «Метеоролог и я»

Урожай на грядках сильно пострадал Фото: VK «Метеоролог и я»