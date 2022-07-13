Челябинцам рассказали, чем опасны для детей гаджеты

Отвлечь ребенка от гаджетов помогут новые увлечения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученый из Челябинска Анна Корнеева рассказала об опасностях использования детьми гаджетов. По оценке специалиста, опубликованной на сайте Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), девайсы отлично подходят для общения, но с их помощью коммуникации деформируются.

«Гаджеты — это легкий способ получить яркие интересные впечатления. Особенно это актуально для малышей, которые обычно не могут занять себя самостоятельно. Однако общение в сети немного искажено: порой нет обратной связи, эмоционального отклика», — отметила Корнеева, работающая старшим психологом института ЧелГУ.

По словам ученого, дети в современных реалиях должны уметь использовать гаджеты, но время для их применения следует дозировать. Отвлечь помогут занятия, которые ребятам интересны. Подрастающему поколению можно привить новые увлечения, обеспечить знакомства, взять в путешествие или на дачу, отправить в летний лагерь.

Одновременно гаджеты могут быть эффективны, по оценке Корнеевой, для получения нового опыта. Погружаясь в онлайн-игры, ребята могут быстрее усвоить иностранный язык, найти профессиональное призвание. Например, заинтересоваться программированием или веб-дизайном.

Из недостатков использования гаджетов психолог назвала вред от мелькающих картинок на экране. Они перевозбуждают нервную систему, делая малышей капризными, нарушая их сон. Гаджеты не способствуют развитию мелкой моторики. Для ее тренировки нужны другие активности: лепка, рисование, манипулирование предметами, игры с песком, пальчиковые игры.

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