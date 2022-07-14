14 июля 2022

Пермякам пообещали жару в грядущие выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, жара, фонтан на эспланаде, дети купаются в фонтане
В Перми будет жарко и без дождей Фото:

В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается жаркая погода. По данным ресурса «Метеоролог и я», воздух в регионе прогреется до 30 градусов.

«Жаркую погоду обеспечит усиливающийся высотный гребень над Уралом. Днем в субботу в Пермском крае ожидается 25-30 градусов, ночью — до 19 градусов», — говорится на сайте ресурса. Аналогичная погода ожидается в воскресенье, 17 июля.

При этом жара будет сопровождаться дождями с грозами. Наиболее высокая вероятность выпадения осадков — на востоке и северо-востоке региона. В Перми существенных осадков не ожидается.

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В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается жаркая погода. По данным ресурса «Метеоролог и я», воздух в регионе прогреется до 30 градусов. «Жаркую погоду обеспечит усиливающийся высотный гребень над Уралом. Днем в субботу в Пермском крае ожидается 25-30 градусов, ночью — до 19 градусов», — говорится на сайте ресурса. Аналогичная погода ожидается в воскресенье, 17 июля. При этом жара будет сопровождаться дождями с грозами. Наиболее высокая вероятность выпадения осадков — на востоке и северо-востоке региона. В Перми существенных осадков не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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