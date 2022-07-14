Пермякам пообещали жару в грядущие выходные

В Перми будет жарко и без дождей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается жаркая погода. По данным ресурса «Метеоролог и я», воздух в регионе прогреется до 30 градусов.

«Жаркую погоду обеспечит усиливающийся высотный гребень над Уралом. Днем в субботу в Пермском крае ожидается 25-30 градусов, ночью — до 19 градусов», — говорится на сайте ресурса. Аналогичная погода ожидается в воскресенье, 17 июля.

При этом жара будет сопровождаться дождями с грозами. Наиболее высокая вероятность выпадения осадков — на востоке и северо-востоке региона. В Перми существенных осадков не ожидается.