Челябинская трасса М5 в канун выходных встала в пробках. Фото

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Жители Челябинской области активно едут за город Фото:

Трасса М-5 Челябинск-Москва встала во внушительных пробках на участке между Златоустом и Чебаркулем, где идут горные перевалы, а также на границе с Башкирией. По словам участников движения, причина в ремонте дороги и увеличении количества автомобилистов, выезжающих на загородный отдых.

«Трасса в сторону Челябинска стоит от Европы-Азии до Чебаркуля плотняком. Пробка на Миассе начинается с конца двухполоски, простояли полчаса не двигается, со стороны Челябинска. Трасса в сторону Уфы, стояли в пробке 40 минут от Аленушки до Миасса», — пишут водители в группе «Трасса М-5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечают участники движения, объехать затор можно через поселок Атлян по объездной дороге. Также сообщается, что движение затруднено на выезде из Челябинской области в сторону Башкирии после Аши от реки Ардегель до границы региона и затем по территории Башкирии до моста через реку Сим.

Пробка в районе Миасса

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Трасса М-5 Челябинск-Москва встала во внушительных пробках на участке между Златоустом и Чебаркулем, где идут горные перевалы, а также на границе с Башкирией. По словам участников движения, причина в ремонте дороги и увеличении количества автомобилистов, выезжающих на загородный отдых. «Трасса в сторону Челябинска стоит от Европы-Азии до Чебаркуля плотняком. Пробка на Миассе начинается с конца двухполоски, простояли полчаса не двигается, со стороны Челябинска. Трасса в сторону Уфы, стояли в пробке 40 минут от Аленушки до Миасса», — пишут водители в группе «Трасса М-5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Как отмечают участники движения, объехать затор можно через поселок Атлян по объездной дороге. Также сообщается, что движение затруднено на выезде из Челябинской области в сторону Башкирии после Аши от реки Ардегель до границы региона и затем по территории Башкирии до моста через реку Сим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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