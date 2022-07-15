Жители Челябинской области активно едут за город Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трасса М-5 Челябинск-Москва встала во внушительных пробках на участке между Златоустом и Чебаркулем, где идут горные перевалы, а также на границе с Башкирией. По словам участников движения, причина в ремонте дороги и увеличении количества автомобилистов, выезжающих на загородный отдых.

«Трасса в сторону Челябинска стоит от Европы-Азии до Чебаркуля плотняком. Пробка на Миассе начинается с конца двухполоски, простояли полчаса не двигается, со стороны Челябинска. Трасса в сторону Уфы, стояли в пробке 40 минут от Аленушки до Миасса», — пишут водители в группе «Трасса М-5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечают участники движения, объехать затор можно через поселок Атлян по объездной дороге. Также сообщается, что движение затруднено на выезде из Челябинской области в сторону Башкирии после Аши от реки Ардегель до границы региона и затем по территории Башкирии до моста через реку Сим.

Пробка в районе Миасса Кирилл Самокрутов, «Трасса М-5 Уфа-Челябинск», «Вконтакте»